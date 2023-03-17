Община Западного Азербайджана прокомментировала предвзятое заявление МИД Армении

Община Западного Азербайджана прокомментировала предвзятое заявление министерства иностранных дел Армении.

Община Западного Азербайджана прокомментировала предвзятое заявление министерства иностранных дел Армении.

Как сообщает Report, в Общине отметили, что в МИД Армении попытались представить заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева в Организации тюркских государств 16 марта 2023 года по вопросу о Западном Азербайджане в ложном контексте и нарушить право Общины на мирное, достойное и безопасное возвращение:

"Прежде всего, мы хотели бы поблагодарить президента Азербайджана Ильхама Алиева за его политическую поддержку мирного возвращения азербайджанцев, изгнанных из Западного Азербайджана, и за озвучивание этого вопроса с трибуны престижных международных форматов.

Что касается термина Западный Азербайджан, против которого возражает правительство Армении, то хотелось бы отметить следующее. Учитывая тот факт, что азербайджанцы до недавнего времени составляли большинство в этом регионе и что более 95% топонимов и гидронимов, зафиксированных там до недавнего времени, имеют азербайджанское происхождение, употребление этого выражения вполне оправдано. В частности, если законные жители этого района были изгнаны из своих домов в результате этнической чистки, долг всего человечества использовать данный термин как способ отвержения этого преступления против человечности.

В концепции возвращения Общины, созданная на этой территории Республика Армения рассматривается как правовая и политическая реальность, а за основу берется подход, основанный на примирении и реинтеграции.

Как мы также упомянули в нашем письме премьер-министру Армении Николу Пашиняну, наши требования о мирном возвращении в свои дома не должны быть неверно истолкованы или представлены как наносящие ущерб территориальной целостности или суверенитету Армении.

В данном случае правительству Армении лучше объясниться с использованием таких выражений, как "арцахское правительство", "арцахский народ", "арцахская армия".

Наконец, мы еще раз призываем правительство Армении создать условия для мирного, безопасного и достойного возвращения изгнанных азербайджанцев, являющихся законными жителями этой территории, в рамках юридически обязывающего международного соглашения с механизмами верификаций и гарантий, и ответить на наш запрос диалога для этого".