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Община Западного Азербайджана призывает мировое сообщество оказать давление на Армению

Община Западного Азербайджана призывает мировое сообщество оказать давление на Армению Община Западного Азербайджана призывает мировое сообщество оказать давление на Армению.
Внешняя политика
31 августа 2023 г. 12:35
Община Западного Азербайджана призывает мировое сообщество оказать давление на Армению

Община Западного Азербайджана призывает мировое сообщество оказать давление на Армению.

Как сообщает Report, в распространенном Общиной заявлении говорится, что Азербайджанское общество Красного Полумесяца, действующее на основе независимых, беспристрастных и гуманистических принципов, инициировало перевозку по дороге Агдам-Ханкенди 40 тонн муки для удовлетворения возможных потребностей армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана.

"Однако в результате подстрекательства Армении так называемый режим не пропускает продовольственный конвой Общества Красного Полумесяца. Все это происходит на фоне непрекращающейся пропаганды Армении о том, что армяне, проживающие в этом регионе, испытывают нехватку продовольствия, в частности муки", - говорится в заявлении.

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