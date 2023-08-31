Община Западного Азербайджана призывает мировое сообщество оказать давление на Армению.
Как сообщает Report, в распространенном Общиной заявлении говорится, что Азербайджанское общество Красного Полумесяца, действующее на основе независимых, беспристрастных и гуманистических принципов, инициировало перевозку по дороге Агдам-Ханкенди 40 тонн муки для удовлетворения возможных потребностей армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана.
"Однако в результате подстрекательства Армении так называемый режим не пропускает продовольственный конвой Общества Красного Полумесяца. Все это происходит на фоне непрекращающейся пропаганды Армении о том, что армяне, проживающие в этом регионе, испытывают нехватку продовольствия, в частности муки", - говорится в заявлении.