Община Западного Азербайджана призывает международное сообщество оказать серьезное давление на Армению

Как известно, правительство Армении не допускает возвращения изгнанных ею из этой страны азербайджанцев и продолжает уничтожать их культурное наследие. Армения отказывается принять миссию ООН по подготовке к возвращению азербайджанцев в свои дома и миссию

Как известно, правительство Армении не допускает возвращения изгнанных ею из этой страны азербайджанцев и продолжает уничтожать их культурное наследие. Армения отказывается принять миссию ООН по подготовке к возвращению азербайджанцев в свои дома и миссию ЮНЕСКО по установлению фактов для оценки состояния культурного наследия Азербайджана. Кроме того, правительство Армении не отвечает на призывы общины Западного Азербайджана к диалогу.

Как передает сообщает Report, об сказано в заявлении Общины Западного Азербайджана для прессы.

В нем говорится: "Более того, Армения продолжает вмешиваться во внутренние дела Азербайджана. Сегодня Министерство иностранных дел этой страны призвало отправить какую-то миссию в Азербайджан и обвинило Азербайджан в намерении провести этническую чистку".

В заявлении подчеркивается, что это – проявление самого подлого лицемерия со стороны правительства Армении, которое неоднократно заявляло, что уважает принципы международного права, в том числе принцип территориальной целостности, но не откликнулось на призыв Общины к диалогу и, не оставив ни одного азербайджанца на своей территории, делает абсурдные заявления о намерении азербайджанской стороны провести этническую чистку и говорит о правах человека. Все это наглядно свидетельствует об азербайджанофобской политике Армении и территориальных претензиях к Азербайджану.

Община Западного Азербайджана требует от правительства Армении отказаться от политики, противоречащей международному праву и правам человека, создать условия для безопасного и достойного возвращения изгнанных азербайджанцев в свои дома в рамках международных механизмов верификации и гарантий, принять с этой целью миссии ООН и ЮНЕСКО" -, говорится в заявлении.

"Община также призывает международное сообщество оказать серьезное давление на Армению, чтобы пресечь действия этой страны, противоречащие международному праву, включая воспрепятствование нашему праву на возвращение и территориальные претензии к Азербайджану", - отмечается в заявлении Общины Западного Азербайджана.