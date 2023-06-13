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Община Западного Азербайджана призывает международное сообщество оказать серьезное давление на Армению

Община Западного Азербайджана призывает международное сообщество оказать серьезное давление на Армению Как известно, правительство Армении не допускает возвращения изгнанных ею из этой страны азербайджанцев и продолжает уничтожать их культурное наследие. Армения отказывается принять миссию ООН по подготовке к возвращению азербайджанцев в свои дома и миссию
Внешняя политика
13 июня 2023 г. 20:32
Община Западного Азербайджана призывает международное сообщество оказать серьезное давление на Армению

Как известно, правительство Армении не допускает возвращения изгнанных ею из этой страны азербайджанцев и продолжает уничтожать их культурное наследие. Армения отказывается принять миссию ООН по подготовке к возвращению азербайджанцев в свои дома и миссию ЮНЕСКО по установлению фактов для оценки состояния культурного наследия Азербайджана. Кроме того, правительство Армении не отвечает на призывы общины Западного Азербайджана к диалогу.

Как передает сообщает Report, об сказано в заявлении Общины Западного Азербайджана для прессы.

В нем говорится: "Более того, Армения продолжает вмешиваться во внутренние дела Азербайджана. Сегодня Министерство иностранных дел этой страны призвало отправить какую-то миссию в Азербайджан и обвинило Азербайджан в намерении провести этническую чистку".

В заявлении подчеркивается, что это – проявление самого подлого лицемерия со стороны правительства Армении, которое неоднократно заявляло, что уважает принципы международного права, в том числе принцип территориальной целостности, но не откликнулось на призыв Общины к диалогу и, не оставив ни одного азербайджанца на своей территории, делает абсурдные заявления о намерении азербайджанской стороны провести этническую чистку и говорит о правах человека. Все это наглядно свидетельствует об азербайджанофобской политике Армении и территориальных претензиях к Азербайджану.

Община Западного Азербайджана требует от правительства Армении отказаться от политики, противоречащей международному праву и правам человека, создать условия для безопасного и достойного возвращения изгнанных азербайджанцев в свои дома в рамках международных механизмов верификации и гарантий, принять с этой целью миссии ООН и ЮНЕСКО" -, говорится в заявлении.

"Община также призывает международное сообщество оказать серьезное давление на Армению, чтобы пресечь действия этой страны, противоречащие международному праву, включая воспрепятствование нашему праву на возвращение и территориальные претензии к Азербайджану", - отмечается в заявлении Общины Западного Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcması beynəlxalq ictimaiyyəti Ermənistana ciddi təzyiq göstərməyə çağırır

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