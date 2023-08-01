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Община Западного Азербайджана призвала ПАСЕ не быть инструментом в коварных играх Армении

Община Западного Азербайджана призвала ПАСЕ не быть инструментом в коварных играх Армении Община Западного Азербайджана осуждает предвзятое заявление председателя Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокса от 31 июля и призывает ПАСЕ не быть инструментом в коварных играх Армении и защищать свою независимость.
Внешняя политика
1 августа 2023 г. 14:17
Община Западного Азербайджана призвала ПАСЕ не быть инструментом в коварных играх Армении

Община Западного Азербайджана осуждает предвзятое заявление председателя Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокса от 31 июля 2023 года и призывает ПАСЕ не быть инструментом в коварных играх Армении и защищать свою независимость.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении общины.

"Мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что вопрос снабжения армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, является провокацией, устроенной Арменией для того, чтобы ввести в заблуждение международную общественность. Таким образом, по указанию Армении группа преступников-сепаратистов перекрывает дороги из других регионов Азербайджана в пункты проживания армян в Карабахском регионе Азербайджана и требует эксклюзивного маршрута для бесконтрольных поставок из Армении. Эти элементы при подстрекательстве Армении закрыли дорогу Агдам–Ханкенди бетонными блоками. Данные силы сделали это демонстративно, распространили видеокадры перекрытия дороги и заявили, что не допустят использования этой дороги для снабжения простых людей.

В этой связи упомянутую Т.Коксом миссию по установлению фактов следует направить не в Азербайджан, который решительно настроен на реинтеграцию проживающих в Карабахском регионе армянских жителей, а в Армению, изгнавшую западных азербайджанцев из Армении, и не признающую их права на возвращение.

Напоминаем Т.Коксу, что содокладчики ПАСЕ по Армении все еще не ответили на письмо, адресованное им Общиной Западного Азербайджана 1 марта текущего года. Община Западного Азербайджана, продвигающая идеи мира и сосуществования, призывает Т.Кокса не подходить к вопросу прав человека с призмы двойных стандартов, публично поддержать наше предложение о диалоге с Арменией и возвращении на земли наших предков", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке Western Azerbaijan Community calls on PACE not to be a tool of Armenia's crafty games and protect its independence
Версия на азербайджанском языке İcma AŞPA-nı Ermənistanın məkrli oyunlarına alət olmamağa və öz müstəqilliyini qorumağa çağırır

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