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Община Западного Азербайджана призывает Литву не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана

Община Западного Азербайджана призывает Литву не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана Община Западного Азербайджана осуждает позицию Литвы по отношению к Азербайджану после Отечественной войны и сожалеет о том, что эта страна продемонстрировала избирательный подход в отношении таких вопросов, как территориальная целостность, суверен
Внешняя политика
9 августа 2023 г. 19:17
Община Западного Азербайджана призывает Литву не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана

Община Западного Азербайджана осуждает позицию Литвы, которая приняла систематический и последовательный характер по отношению к Азербайджану после 44-дневной войны, и сожалеет о том, что эта страна продемонстрировала избирательный подход по таким вопросам, как территориальная целостность, суверенитет, сепаратизм.

Об этом Report сообщили в Общине.

Было отмечено, что Община Западного Азербайджана призывает Литву не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана, а сосредоточиться на решении собственных проблем, связанных с национальными меньшинствами.

“Община Западного Азербайджана считает, что если Литва считает себя "глашатаем справедливости", то, пусть она, используя тесные отношения с Арменией, которую она считает своим другом и которая в течение 30 лет удерживала азербайджанские территории под оккупацией и проводила этнические чистки, поднимет перед официальным Ереваном вопрос о возвращении западных азербайджанцев на родину своих предков", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcması: "Litvanı Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmamağa çağırırıq"

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