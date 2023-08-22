Община Западного Азербайджана: Призываем Чехию уважать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана

Мы осуждаем далекие от реальности и предвзятые заявления министра иностранных дел Чехии Яна Липавского о наличии "блокады" на Лачынской дороге, сделанные им 22 августа.

Мы осуждаем далекие от реальности и предвзятые заявления министра иностранных дел Чехии Яна Липавского о наличии "блокады" на Лачынской дороге, сделанные им 22 августа.

Как передает Report, об этом говорится в информации, распространенной Общиной Западного Азербайджана.

В сообщении также говорится: "Мы призываем Чехию не поддаваться лживой политике Армении, уважать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и не вмешиваться в его внутренние дела.

Мы также призываем Чехию оказать давление на эту страну, чтобы она создала возможность изгнанным из Армении азербайджанцам вернуться в свои дома".