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Община Западного Азербайджана: Призываем Чехию уважать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана

Община Западного Азербайджана: Призываем Чехию уважать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана Мы осуждаем далекие от реальности и предвзятые заявления министра иностранных дел Чехии Яна Липавского о наличии "блокады" на Лачынской дороге, сделанные им 22 августа.
Внешняя политика
22 августа 2023 г. 23:30
Община Западного Азербайджана: Призываем Чехию уважать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана

Мы осуждаем далекие от реальности и предвзятые заявления министра иностранных дел Чехии Яна Липавского о наличии "блокады" на Лачынской дороге, сделанные им 22 августа.

Как передает Report, об этом говорится в информации, распространенной Общиной Западного Азербайджана.

В сообщении также говорится: "Мы призываем Чехию не поддаваться лживой политике Армении, уважать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и не вмешиваться в его внутренние дела.

Мы также призываем Чехию оказать давление на эту страну, чтобы она создала возможность изгнанным из Армении азербайджанцам вернуться в свои дома".

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Версия на азербайджанском языке İcma: "Çexiyanın xarici işlər nazirinin Laçın yolunda “blokada” ilə bağlı qərəzli iddialarını qınayırıq"

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