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Община Западного Азербайджана призвала спецпредставителя ЕС прекратить опасную политику

Община Западного Азербайджана призвала спецпредставителя ЕС прекратить опасную политику Община Западного Азербайджана решительно осуждает антиазербайджанскую позицию специального представителя ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаара.
Внешняя политика
26 марта 2024 г. 10:20
Община Западного Азербайджана призвала спецпредставителя ЕС прекратить опасную политику

Община Западного Азербайджана решительно осуждает антиазербайджанскую позицию специального представителя ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаара.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины.

В нем также содержится призыв к Европейскому союзу отказаться от своей "неправильной и опасной политики, не препятствовать установлению мира в регионе и занять справедливую позицию в вопросе возвращения азербайджанцев, изгнанных из своих домов в Армении".

Ранее специальный представитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар сделал предвзятое заявление, назвав предупреждение в адрес Армении в прессе Азербайджана "неприемлемым".

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