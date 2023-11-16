Община Западного Азербайджана призвала правительство США к объективности

Организованные 15 ноября слушания Комитета по внешним связям Палаты представителей конгресса под провокационным заголовком "Будущее Нагорного Карабаха" выявили не только крестоносческий менталитет конгресса США, но и антикоррупционный подход этой коррумпи

Организованные 15 ноября слушания Комитета по внешним связям Палаты представителей конгресса под провокационным заголовком "Будущее Нагорного Карабаха" выявили не только крестоносческий менталитет конгресса США, но и антикоррупционный подход этой коррумпированной структуры к правам человека и этнической дискриминации.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

На слушании помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен, используя враждебную риторику в отношении Азербайджана, превзошел даже таких личностей, как Роберт Менендес, отметили в общине.

В заявлении отмечается, что правительство США должно сделать правильные выводы из происходящего в регионе Южного Кавказа и не препятствовать появившейся возможности достижения мира.

"Призываем правительство США положить конец этническим предрассудкам, уважать право изгнанных из Армении азербайджанцев на безопасное и достойное возвращение", - подчеркивается в заявлении.