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Община Западного Азербайджана призвала правительство Армении уважать права человека и международное право

Община Западного Азербайджана призвала правительство Армении уважать права человека и международное право Община Западного Азербайджана приветствует заявление Президента Азербайджана Ильхама Алиева, сделанное в интервью телеканалу Euronews, о поддержке права на возвращение азербайджанцев, которые были насильственно депортированы из Армении. Это заявление важн
Внешняя политика
2 августа 2023 г. 13:23
Община Западного Азербайджана призвала правительство Армении уважать права человека и международное право

Община Западного Азербайджана приветствует заявление Президента Азербайджана Ильхама Алиева, сделанное в интервью телеканалу Euronews, относительно обеспечения права на возвращение насильственно депортированных из Армении азербайджанцев в рамках дипломатического процесса по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении общины.

Отмечается, что безопасное и достойное возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев в свои дома, наряду с установлением верховенства прав человека, также является условием прочного мира между Арменией и Азербайджаном.

"Община Западного Азербайджана выражает глубокую признательность президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву за его принципиальную и последовательную политику в отношении обеспечения прав изгнанных из Армении азербайджанцев и за вынесение этого вопроса на международную повестку дня.

Эта политика правительства Азербайджана, основанная на верховенстве прав человека, вдохновляет нас на осуществление дополнительных усилий для более усердного выполнения нашего правого дела, направленного на обеспечение нашего права на возвращение.

Община вновь призывает правительство Армении уважать права человека и международное право, обеспечить реализацию права на возвращение изгнанных азербайджанцев и начать с этой целью диалог с общиной", - подчеркивается в заявлении.

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