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Община Западного Азербайджана призвала правительство Армении к переговорам

Община Западного Азербайджана призвала правительство Армении к переговорам Община западного Азербайджана призвала правительство Армении немедленно начать переговоры с общиной в рамках соответствующего международного процесса, чтобы изгнанные с ее территории азербайджанцы могли вернуться на родину мирным путем, в безопасных услов
Внешняя политика
20 февраля 2023 г. 19:23
Община Западного Азербайджана призвала правительство Армении к переговорам

Община Западного Азербайджана призвала правительство Армении немедленно начать переговоры с общиной в рамках соответствующего международного процесса, чтобы изгнанные с ее территории азербайджанцы могли вернуться на родину мирным путем, в безопасных условиях.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении общины Западного Азербайджана.

В нем отмечается, что премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с заявлением по случаю 35-ой годовщины начала демонстраций в азербайджанском городе Ханкенди 20 февраля 1988 года и заявил, что акция началась якобы спонтанно, попытался представить ее как проблему с правами человека.

"На самом деле эти акции были подготовлены заранее и были частью систематического заговора, которые служили планам по территориальным претензиям к Азербайджану и расовой дискриминации азербайджанцев.

До этих демонстраций армянская сторона уже предъявила Азербайджану территориальные претензии и начала тотальную этническую чистку путем насилия в отношении азербайджанцев, проживающих в Армянской ССР. Эти процессы, инициированные армянской стороной, служат созданию моноэтнического пространства и территориальной экспансии вопреки правам человека и международному праву. При таком расистском и агрессивном подходе Армения изгнала азербайджанцев со своей территории, оккупировала международно признанные территории Азербайджана и изгнала оттуда всех азербайджанцев", - говорится в заявлении.

Как отмечается, победа Азербайджана в 2020 году является важным шагом на пути к восстановлению справедливости и увеличивает шансы на мир между двумя странами. "Вызывает сожаление, что вместо того, чтобы воспользовавшись этой уникальной возможностью обеспечить мирное, достойное и безопасное возвращение азербайджанцев, изгнанных с территории Армении, руководство Армении выступает с заявлением в годовщину печально известного события, олицетворяющего территориальные претензии и этнические чистки.

Лицемерно со стороны правительства Армении, которое не позволяет азербайджанцам вернуться и жить в своих домах, спекулировать на правах азербайджанских граждан армянской национальности, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана.

Тот факт, что азербайджанцы, изгнанные с территории сегодняшней Армении, до сих пор не могут вернуться в свои дома, и что в этой стране продолжается состояние моноэтнической государственности, этнических чисток и систематической расовой дискриминации, является большой несправедливостью и препятствием для установления прочного мира", - говорится в заявлении общины.

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Версия на английском языке Western Azerbaijan Community calls on Armenian government to start negotiations
Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcması Ermənistan hökumətini danışıqlara çağırıb

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