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Община Западного Азербайджана призвала парламент Швейцарии положить конец предвзятости 

Община Западного Азербайджана призвала парламент Швейцарии положить конец предвзятости  Община Западного Азербайджана осуждает предложение Комиссии по внешней политике Федерального собрания Швейцарии, которое, основываясь на предвзятости и клевете против Азербайджана, призывает правительство Швейцарии "организовать конференцию между правител
Внешняя политика
16 октября 2024 г. 20:54
Община Западного Азербайджана призвала парламент Швейцарии положить конец предвзятости 

Община Западного Азербайджана осуждает предложение Комиссии по внешней политике Федерального собрания Швейцарии, которое, основываясь на предвзятости и клевете против Азербайджана, призывает правительство Швейцарии "организовать конференцию между правительством Азербайджана и армянами из Карабаха".

Как сообщает Report, в заявлении подчеркивается, что подходы и высказывания, изложенные в документе, противоречат территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, а также нормам международного права, что указывает на истинные намерения авторов, которые не направлены на содействие миру и диалогу.

Община напомнила, что правительство Азербайджана обнародовало свои планы по реинтеграции армян из Карабаха и вело с ними диалог в прошлом году, однако армяне из Карабаха отказались от предложений о реинтеграции.

В заявлении также указано, что призыв к "диалогу" с учетом данной повестки дня является злоупотреблением нейтральным статусом Швейцарии и служит обострению ситуации в регионе.

В заявлении подчеркивается, что к диалогу должно быть призвано правительство Армении, которое изгнало азербайджанцев со своей территории.

В заключение община призвала парламент Швейцарии положить конец предвзятости, а также уважать право азербайджанцев на безопасное и достойное возвращение в свои дома.

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Версия на азербайджанском языке İcma: İsveçrə parlamentini qərəzli və zərərli addımları dayandırmağa çağırırıq

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