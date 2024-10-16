Община Западного Азербайджана призвала парламент Швейцарии положить конец предвзятости

Община Западного Азербайджана осуждает предложение Комиссии по внешней политике Федерального собрания Швейцарии, которое, основываясь на предвзятости и клевете против Азербайджана, призывает правительство Швейцарии "организовать конференцию между правител

Община Западного Азербайджана осуждает предложение Комиссии по внешней политике Федерального собрания Швейцарии, которое, основываясь на предвзятости и клевете против Азербайджана, призывает правительство Швейцарии "организовать конференцию между правительством Азербайджана и армянами из Карабаха".

Как сообщает Report, в заявлении подчеркивается, что подходы и высказывания, изложенные в документе, противоречат территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, а также нормам международного права, что указывает на истинные намерения авторов, которые не направлены на содействие миру и диалогу.

Община напомнила, что правительство Азербайджана обнародовало свои планы по реинтеграции армян из Карабаха и вело с ними диалог в прошлом году, однако армяне из Карабаха отказались от предложений о реинтеграции.

В заявлении также указано, что призыв к "диалогу" с учетом данной повестки дня является злоупотреблением нейтральным статусом Швейцарии и служит обострению ситуации в регионе.

В заявлении подчеркивается, что к диалогу должно быть призвано правительство Армении, которое изгнало азербайджанцев со своей территории.

В заключение община призвала парламент Швейцарии положить конец предвзятости, а также уважать право азербайджанцев на безопасное и достойное возвращение в свои дома.