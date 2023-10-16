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Община Западного Азербайджана призвала Папу Римского оказать давление на Армению

Община Западного Азербайджана призвала Папу Римского оказать давление на Армению Община Западного Азербайджана призвала Папу Римского оказать давление на Армению с целью восстановления культурного и религиозного наследия Азербайджана.
Внешняя политика
16 октября 2023 г. 10:26
Община Западного Азербайджана призвала Папу Римского оказать давление на Армению

Община Западного Азербайджана призвала Папу Римского оказать давление на Армению с целью восстановления культурного и религиозного наследия Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины.

"Нет никаких оснований для обращения Папы Римского с призывом относительно христианских религиозных памятников в Карабахе, которым в настоящее время ничего не угрожает. Есть большая необходимость в том, чтобы Папа Римский высказался по поводу разрушения 65 мечетей на некогда оккупированных Арменией территориях Азербайджана, а также более 200 мечетей и множества других культурных и религиозных памятников на территории самой Армении", - говорится обращении.

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Версия на английском языке Western Azerbaijan Community calls upon Pope of Rome to exert pressure on Armenia
Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcması Roma Papasını Ermənistana təzyiq göstərməyə çağırıb

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