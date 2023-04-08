Община Западного Азербайджана призвала ООН направить миссию в Армению

Община Западного Азербайджана направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо с просьбой отправить специальную миссию для начала процесса безопасного и достойного возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев.

Община Западного Азербайджана направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо с просьбой отправить специальную миссию для начала процесса безопасного и достойного возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Общины.

В письме отмечается, что миссия ООН могла бы оценить общую ситуацию, определить меры по созданию благоприятных условий для безопасного и достойного добровольного возвращения, а также законодательные и исполнительные меры, которые Армения должна осуществить для обеспечения прав, свобод и безопасности возвращающихся туда азербайджанцев, их реинтеграции, и шаги, которые Армения должна предпринять для достижения примирения; оценить состояние азербайджанского культурного наследия, определить шаги для восстановления поврежденных и уничтоженных образцов наследия; провести инвентаризацию незаконно захваченного имущества, принадлежащего азербайджанцам; подготовить и осуществить меры по укреплению доверия, которые позволят изгнанным из Армении азербайджанцам посетить свои дома, кладбища, святые места и культурное наследие в этой стране и т.д.

"Как заинтересованная сторона, мы готовы сотрудничать с ООН в реализации мероприятий, направленных на обеспечение права на возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев, и тем самым способствовать установлению справедливости, мира и безопасности в регионе", - говорится в письме.