Община Западного Азербайджана призвала Никола Пашиняна к диалогу

Вопрос Западного Азербайджана - это не территориальный вопрос, а вопрос прав человека. Мы неоднократно выражали уважение к территориальной целостности и суверенитету Армении. Что касается термина Западный Азербайджан, подчеркнем, что это понятие основано

Тема Западного Азербайджана не является территориальной, это вопрос прав человека. Мы неоднократно выражали уважение к территориальной целостности и суверенитету Армении. Что касается термина Западный Азербайджан, подчеркнем, что это понятие основано на исторических фактах и используется нами в рамках права на самоидентификацию.

Как сообщает Report, об этом говорится в ответном заявлении Общины Западного Азербайджана (ОЗА) премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

Было отмечено, что вместо того, чтобы вступать в полемику историко-географического содержания, правительство Армении должно выразить свою позицию по сути проблемы.

В заявлении содержится призыв к Пашиняну проявить искренние усилия для установления мира и сотрудничества в регионе, создать условия для возвращения западных азербайджанцев и начать диалог с ОЗА для достижения этих целей.