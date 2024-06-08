О нас

Община Западного Азербайджана призвала мировое сообщество оказать давление на Армению

Община Западного Азербайджана призвала мировое сообщество оказать давление на Армению Община Западного Азербайджана выступила с заявлением по поводу выступлений правительства Армении и руководства парламента, направленных на срыв мирного процесса и отказ исключить территориальные претензии к Азербайджану из Конституции.
Внешняя политика
8 июня 2024 г. 11:03
Община Западного Азербайджана призвала мировое сообщество оказать давление на Армению

Община Западного Азербайджана выступила с заявлением по поводу выступлений правительства Армении и руководства парламента, направленных на срыв мирного процесса и отказ исключить территориальные претензии к Азербайджану из Конституции.

Как сообщает Report, в заявлении отмечено, что спикер парламента Армении Ален Симонян отверг шаги, которые должна предпринять его страна в соответствии с требованием международного права и исходя из логики мирного процесса, и озвучил обвинения в адрес Азербайджана, используя такие неприемлемые выражения как "этническая чистка" и "геноцид".

"Вместо выдвижения деструктивных заявлений, Алену Симоняну следует признать ответственность своей страны за преступления против человечности, совершенные в отношении азербайджанцев в Гаракилсе, Басаркечере, Гафане и других местах во время насильственного изгнания и депортации азербайджанцев из Армении. Он должен стараться восстановить их права, обеспечив их достойное и безопасное возвращение", - говорится в заявлении.

Подчеркнуто, что Община Западного Азербайджана осуждает власти Армении и призывает мировое сообщество оказать давление на эту страну, чтобы она заняла конструктивную позицию.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İcma: Dünya ictimaiyyətini konstruktiv xətt tutması üçün Ermənistana təzyiq göstərməyə çağırırıq

Самое читаемое

СМИ: В Копенгагене неизвестный напал на премьер-министра Дании
СМИ: В Копенгагене неизвестный напал на премьер-министра Дании
7 июня 2024 г. 23:40
Движение поездов в Бакинском метрополитене восстановлено
Движение поездов в Бакинском метрополитене восстановлено
2 июня 2024 г. 14:28
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу стала лидером группы
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу стала лидером группы
4 июня 2024 г. 20:30
В США выяснили, что радарные аномалии на южном полюсе Марса порождаются пылью
В США выяснили, что радарные аномалии на южном полюсе Марса порождаются пылью
7 июня 2024 г. 23:16
На севере Грузии произошло сильное землетрясение
На севере Грузии произошло сильное землетрясение
4 июня 2024 г. 02:36
Полиция ликвидировала устроившего на западе Москвы стрельбу
Полиция ликвидировала устроившего на западе Москвы стрельбу
6 июня 2024 г. 14:12
В Минэкологии Азербайджана призвали население проявлять бдительность на фоне ветреной погоды
В Минэкологии Азербайджана призвали население проявлять бдительность на фоне ветреной погоды
1 июня 2024 г. 21:18
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
1 июня 2024 г. 16:27
Президент Ильхам Алиев выступил на открытии Бакинской энергетической недели
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на открытии Бакинской энергетической недели
5 июня 2024 г. 04:29
Пенсии в Баку, Сумгайыте и на Абшероне будут выплачены 7 июня
Пенсии в Баку, Сумгайыте и на Абшероне будут выплачены 7 июня
5 июня 2024 г. 14:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi