Община Западного Азербайджана призвала мировое сообщество оказать давление на Армению

Община Западного Азербайджана выступила с заявлением по поводу выступлений правительства Армении и руководства парламента, направленных на срыв мирного процесса и отказ исключить территориальные претензии к Азербайджану из Конституции.

Община Западного Азербайджана выступила с заявлением по поводу выступлений правительства Армении и руководства парламента, направленных на срыв мирного процесса и отказ исключить территориальные претензии к Азербайджану из Конституции.

Как сообщает Report, в заявлении отмечено, что спикер парламента Армении Ален Симонян отверг шаги, которые должна предпринять его страна в соответствии с требованием международного права и исходя из логики мирного процесса, и озвучил обвинения в адрес Азербайджана, используя такие неприемлемые выражения как "этническая чистка" и "геноцид".

"Вместо выдвижения деструктивных заявлений, Алену Симоняну следует признать ответственность своей страны за преступления против человечности, совершенные в отношении азербайджанцев в Гаракилсе, Басаркечере, Гафане и других местах во время насильственного изгнания и депортации азербайджанцев из Армении. Он должен стараться восстановить их права, обеспечив их достойное и безопасное возвращение", - говорится в заявлении.

Подчеркнуто, что Община Западного Азербайджана осуждает власти Армении и призывает мировое сообщество оказать давление на эту страну, чтобы она заняла конструктивную позицию.