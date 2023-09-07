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Община Западного Азербайджана призвала Комиссию Тома Лантоса не выдвигать смехотворных обвинений в адрес Азербайджана

Община Западного Азербайджана призвала Комиссию Тома Лантоса не выдвигать смехотворных обвинений в адрес Азербайджана Община Западного Азербайджана призвала Комиссию Тома Лантоса при Конгрессе США не выдвигать смехотворных обвинений в адрес Азербайджана
Внешняя политика
7 сентября 2023 г. 12:42
Община Западного Азербайджана призвала Комиссию Тома Лантоса не выдвигать смехотворных обвинений в адрес Азербайджана

Община Западного Азербайджана призвала Комиссию Тома Лантоса при Конгрессе США не выдвигать смехотворных обвинений в адрес Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении общины.

В общине напомнили, что 6 сентября 2023 года в Комиссии по правам человека Тома Лантоса были организованы слушания касательно проживающих в Карабахском регионе Азербайджана армян.

"Луис Окампо, особо проявивший себя в нагнетании азербайджанофобии, которая в настоящее время наблюдается в некоторых странах Запада, озвучил ряд оскорбительных заявлений в адрес Азербайджана", - подчеркнули в общине.

В заявлении говорится, что подобные слушания еще больше воодушевляют Армению, сознательно нагнетающую напряженность в регионе, и реваншистские силы.

"Комиссию Тома Лантоса, в свою очередь, никогда не интересовали серьезные последствия армянской оккупации, проведенная Арменией этническая чистка, страдания азербайджанского народа, и судьба азербайджанцев, депортированных из Армении", - говорится в заявлении общины.

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Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcması Tom Lantos Komissiyasının Azərbaycana qarşı ittihamlarını qınayıb

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