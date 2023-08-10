​​​​​​​Община Западного Азербайджана призвала регионы Франции воздержаться от политики двойных стандартов

Община Западного Азербайджана осудила присоединение грузовика с "помощью", собранной из ряда городов и регионов Франции, к автомобильной колонне, которую Армения хотела направить в Карабах под видом "гуманитарного груза" без согласования с Азербайджаном.

Община Западного Азербайджана осудила присоединение грузовика с "помощью", собранной из ряда городов и регионов Франции, к автомобильной колонне, которую Армения хотела направить в Карабах под видом "гуманитарного груза" без согласования с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном Общиной заявлении.

Отмечается, что Франция, которая в последнее время терпит одно за другим сокрушительные поражения на Африканском континенте, а в самой этой стране бушуют исламофобия и азербайджанофобия, хочет повысить напряженность в регионе Южного Кавказа, превратить его в арену геополитического соперничества.

Община Западного Азербайджана призвала города и регионы Франции воздержаться от таких дешевых, вызывающих смех действий и политики двойных стандартов, которая является оскорблением международного права.