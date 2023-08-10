О нас

​​​​​​​Община Западного Азербайджана призвала регионы Франции воздержаться от политики двойных стандартов

​​​​​​​Община Западного Азербайджана призвала регионы Франции воздержаться от политики двойных стандартов Община Западного Азербайджана осудила присоединение грузовика с "помощью", собранной из ряда городов и регионов Франции, к автомобильной колонне, которую Армения хотела направить в Карабах под видом "гуманитарного груза" без согласования с Азербайджаном.
Внешняя политика
10 августа 2023 г. 16:40
​​​​​​​Община Западного Азербайджана призвала регионы Франции воздержаться от политики двойных стандартов

Община Западного Азербайджана осудила присоединение грузовика с "помощью", собранной из ряда городов и регионов Франции, к автомобильной колонне, которую Армения хотела направить в Карабах под видом "гуманитарного груза" без согласования с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном Общиной заявлении.

Отмечается, что Франция, которая в последнее время терпит одно за другим сокрушительные поражения на Африканском континенте, а в самой этой стране бушуют исламофобия и азербайджанофобия, хочет повысить напряженность в регионе Южного Кавказа, превратить его в арену геополитического соперничества.

Община Западного Азербайджана призвала города и регионы Франции воздержаться от таких дешевых, вызывающих смех действий и политики двойных стандартов, которая является оскорблением международного права.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcması Fransanı ikili standartlar siyasətindən çəkinməyə çağırıb - BƏYANAT

Экслюзивные новости

Мать украинца-защитника Карабаха: Когда в Украине началась война, нас пригласили в Баку
ФотоМать украинца-защитника Карабаха: Когда в Украине началась война, нас пригласили в Баку
10 августа 2023 г. 16:56
Холматов: Узбекистан в 2022 году увеличил объем грузоперевозок по Среднему коридору в два раза
Холматов: Узбекистан в 2022 году увеличил объем грузоперевозок по Среднему коридору в два раза
10 августа 2023 г. 10:46
Политолог: Требование бесконтрольного въезда на территорию Азербайджана – демонстрация двойных стандартов
Политолог: Требование бесконтрольного въезда на территорию Азербайджана – демонстрация двойных стандартов
9 августа 2023 г. 13:14
Узбекистан верит в успех проекта Зангезурского коридора
Узбекистан верит в успех проекта Зангезурского коридора
9 августа 2023 г. 12:00
Узбекистан заинтересован иметь собственные суда на Каспийском море
Узбекистан заинтересован иметь собственные суда на Каспийском море
9 августа 2023 г. 10:43
Эксперт: Подходы к суверенитету Азербайджана должны быть в рамках межправа, а не вопреки ему
Эксперт: Подходы к суверенитету Азербайджана должны быть в рамках межправа, а не вопреки ему
7 августа 2023 г. 16:13
Британский политолог: Путь к нормализации между Анкарой и Ереваном пролегает через Баку
Британский политолог: Путь к нормализации между Анкарой и Ереваном пролегает через Баку
4 августа 2023 г. 15:52
Демонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
ФотоДемонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
4 августа 2023 г. 14:59
Магдин: Азербайджан укрепляет роль ключевого игрока в усилиях по диверсификации энергоресурсов
Магдин: Азербайджан укрепляет роль ключевого игрока в усилиях по диверсификации энергоресурсов
3 августа 2023 г. 15:15
Свидетели: Вагиф Хачатурян - один из организаторов геноцида в Мешали
Свидетели: Вагиф Хачатурян - один из организаторов геноцида в Мешали
1 августа 2023 г. 16:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi