Община Западного Азербайджана призвала ЕС прекратить попытки помешать установлению мира в регионе

Община Западного Азербайджана призывает Европейский Союз прекратить попытки помешать установлению мира между Азербайджаном и Арменией.

Община Западного Азербайджана призывает Европейский Союз прекратить попытки помешать установлению мира между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины.

Президент Совета Европейского союза Шарль Мишель в интервью радио "Свобода" 12 декабря 2023 года допустил дискриминацию по этническому и религиозному признаку.

Говоря о проблеме национальных меньшинств, Мишель широко затронул вопрос возвращения этнических армян в Азербайджан, при этом не сказав ни слова о необходимости возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев.

"Подобная дискриминационная позиция Евросоюза противоречит правам человека и негативно влияет на процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - говорится в заявлении Общины.