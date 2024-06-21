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Община Западного Азербайджана призвала ЕС отказаться от предубеждений

Община Западного Азербайджана призвала ЕС отказаться от предубеждений Община Западного Азербайджана призвала Европейский Союз (ЕС) отказаться от своих предубеждений в отношении Азербайджана, не препятствовать мирному процессу и поддержать мирное, безопасное и достойное возвращение азербайджанцев, изгнанных из Армении.
Внешняя политика
21 июня 2024 г. 15:19
Община Западного Азербайджана призвала ЕС отказаться от предубеждений

Община Западного Азербайджана призвала Европейский Союз (ЕС) отказаться от своих предубеждений в отношении Азербайджана, не препятствовать мирному процессу и поддержать мирное, безопасное и достойное возвращение азербайджанцев, изгнанных из Армении.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины.

В нем подчеркивается, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель своим заявлением в очередной раз продемонстрировал антиазербайджанскую позицию.

"Представитель ЕС отверг предложение Азербайджана о реинтеграции и заговорил о возвращении армян, покинувших Карабах, но ни слова не сказал о праве на возвращение азербайджанцев, изгнанных из Армении. Все это демонстрирует предвзятость Жозепа Борреля и его двойные стандарты. Такой подход вредит имиджу Европейского Союза в азербайджанской общественности", - отмечается заявление.

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