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Община Западного Азербайджана призвала ЕС и США не обострять ситуацию на Южном Кавказе

Община Западного Азербайджана призвала ЕС и США не обострять ситуацию на Южном Кавказе Община Западного Азербайджана призвала Европейский союз и США не предпринимать шагов, усугубляющих ситуацию в регионе Южного Кавказа.
Внешняя политика
8 апреля 2024 г. 16:40
Община Западного Азербайджана призвала ЕС и США не обострять ситуацию на Южном Кавказе

Община Западного Азербайджана призвала Европейский союз и США не предпринимать шагов, усугубляющих ситуацию в регионе Южного Кавказа.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины.

В общине напомнили, что на прошедшей 5 апреля в Брюсселе встрече в формате США-ЕС-Армении были приняты решения о предоставлении официальному Еревану финансовой помощи, однако "реальные намерения по вооружению [Армении] ни у кого не вызывают сомнений".

"Основная цель Брюссельской встречи - милитаризация Армении. Вызывает недоумение, что лживые члены Европарламента пытались представить Армению как "мученицу демократии", в то время как эта страна ответственна за этническую чистку более чем одного миллиона азербайджанцев, оккупацию 20 процентов азербайджанской территории на протяжении 30 лет. Кроме того, Армения до сих пор не позволяет 300 тысячам западных азербайджанцев вернуться на свою родину", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcması Aİ və ABŞ-ni regionda vəziyyəti gərginləşdirməməyə çağırıb

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