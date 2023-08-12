Община Западного Азербайджана призвала Бельгию не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном Общиной заявлении.
Община осуждает совершенно далекие от реальности, предвзятые высказывания министра иностранных дел Бельгии о “снятии блокады” и призывает Бельгию не вестись на манипуляции Армении, не демонстрировать избирательный подход в отношении суверенитета, территориальной целостности стран и не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана.