Община Западного Азербайджана призвала Бельгию не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана

Община Западного Азербайджана призвала Бельгию не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана.

Община Западного Азербайджана призвала Бельгию не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном Общиной заявлении.

Община осуждает совершенно далекие от реальности, предвзятые высказывания министра иностранных дел Бельгии о “снятии блокады” и призывает Бельгию не вестись на манипуляции Армении, не демонстрировать избирательный подход в отношении суверенитета, территориальной целостности стран и не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана.