Община Западного Азербайджана приветствует обсуждение темы возвращения на трехсторонней встрече в Брюсселе

Община Западного Азербайджана распространила заявление в связи с состоявшейся 15 июля в Брюсселе трехсторонней встречей между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром

Община Западного Азербайджана распространила заявление в связи с состоявшейся 15 июля в Брюсселе трехсторонней встречей между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"По полученной нами информации, вопрос безопасного и достойного возвращения западных азербайджанцев в свои дома обсуждался на трехсторонней встрече, состоявшейся в Брюсселе 15 июля 2023 года. Вынесение вопроса о нашем возвращении в повестку переговоров о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией является фактом исторического развития в направлении мирного решения этого вопроса в соответствии с международным правом. Это еще больше вдохновляет Общину Западного Азербайджана и каждого азербайджанца, насильственно выселенного из Армении, на деятельность по реализации права на возвращение.

Община Западного Азербайджана еще раз заявляет, что безопасное и достойное возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев в свои дома является торжеством прав человека и справедливости, необходимым условием для установления прочного мира между Арменией и Азербайджаном. С этой точки зрения мы искренне приветствуем включение вопроса о праве и безопасности возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев в рамки Брюссельского мирного процесса.

Община Западного Азербайджана еще раз заявляет о готовности к прямым переговорам с правительством Армении по этому вопросу, параллельно с рассмотрением вопроса о возвращении в Брюссельском мирном процессе, который служит нормализации межгосударственных отношений, и вновь обращается к правительству Армении для диалога в связи с этим".