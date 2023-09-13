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Община Западного Азербайджана: Вызывает сожаление, что Европейский Союз придерживается двойных стандартов

Община Западного Азербайджана: Вызывает сожаление, что Европейский Союз придерживается двойных стандартов Община Западного Азербайджана в связи с заявлениями Европейского Союза от 12 сентября 2023 года и другими заявлениями, сделанными в последние дни, выразила сожаление, что Европейский Союз продолжает придерживаться двойных стандартов.
Внешняя политика
13 сентября 2023 г. 14:44
Община Западного Азербайджана: Вызывает сожаление, что Европейский Союз придерживается двойных стандартов

Община Западного Азербайджана в связи с заявлениями Европейского Союза от 12 сентября 2023 года и другими заявлениями, сделанными в последние дни, выражает сожаление, что Европейский Союз продолжает придерживаться двойных стандартов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины.

"Европейский Союз должен в своих заявлениях четко указать, что Карабах принадлежит Азербайджану. Призыв ЕС к армянским жителям Карабахского региона Азербайджана объединиться вокруг незаконного режима является проявлением неуважения к Конституции и суверенитету Азербайджана", - говорится в заявлении Общины.

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Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcması: "Avropa İttifaqının məsələlərə ikili standartlardan yanaşması təəssüf doğurur"

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