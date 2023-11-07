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Община Западного Азербайджана представлена на Всемирном демократическом форуме

Община Западного Азербайджана представлена на Всемирном демократическом форуме Заместитель председателя Союза молодежи Общины Западного Азербайджана Кямал Джафаров принимает участие во Всемирном демократическом форуме, организованном Советом Европы.
Внешняя политика
7 ноября 2023 г. 11:13
Община Западного Азербайджана представлена на Всемирном демократическом форуме

Заместитель председателя Союза молодежи Общины Западного Азербайджана Кямал Джафаров принимает участие во Всемирном демократическом форуме, организованном Советом Европы.

Об этом Report сообщили в Общине.

В ходе прошедших в рамках форума обсуждений Джафаров сказал, что отказ правительства Армении предоставить изгнанным азербайджанцам возможность вернуться в свои дома и проводимая Ереваном политика этнической и религиозной дискриминации показывают, насколько эта страна далека от демократии.

Он заявил, что подобная политика препятствует установлению прочного мира в регионе.

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Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcması Ümumdünya Demokratiya Forumunda təmsil olunur

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