Община Западного Азербайджана представлена на Всемирном демократическом форуме

Заместитель председателя Союза молодежи Общины Западного Азербайджана Кямал Джафаров принимает участие во Всемирном демократическом форуме, организованном Советом Европы.
Об этом Report сообщили в Общине.
В ходе прошедших в рамках форума обсуждений Джафаров сказал, что отказ правительства Армении предоставить изгнанным азербайджанцам возможность вернуться в свои дома и проводимая Ереваном политика этнической и религиозной дискриминации показывают, насколько эта страна далека от демократии.
Он заявил, что подобная политика препятствует установлению прочного мира в регионе.