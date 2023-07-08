Община Западного Азербайджана представлена на мероприятии высокого уровня ОБСЕ.
Об этом Report сообщили в Общине Западного Азербайджана.
Заместитель председателя правления Общины депутат Рамиль Гасан принял участие от имени общины в мероприятии высокого уровня, проведенном 7 июля в Вене по случаю 30-летия учреждения Института верховного комиссара ОБСЕ по национальным меньшинствам.
На мероприятии с участием действующего председателя ОБСЕ Буяра Османи, генерального секретаря ОБСЕ Хельги Шмид, верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайрата Абдрахманова, представителей государств-участников ОБСЕ была обсуждена ситуация в сфере защиты прав национальных меньшинств на пространстве ОБСЕ, состояние выполнения государствами-участниками своих обязательств в этой области и вопросы защиты прав национальных меньшинств.
Рамиль Гасан проинформировал участников мероприятия об изгнании азербайджанцев из Армении, подчеркнув, что действия Армении противоречат в том числе международным нормам по правам национальных меньшинств и соответствующим документам ОБСЕ в этой области.
Отметим, что Община Западного Азербайджана впервые была представлена на мероприятии высокого уровня ОБСЕ.