Община Западного Азербайджана представлена на мероприятии высокого уровня ОБСЕ

Община Западного Азербайджана представлена на мероприятии высокого уровня ОБСЕ.

Община Западного Азербайджана представлена на мероприятии высокого уровня ОБСЕ.

Об этом Report сообщили в Общине Западного Азербайджана.

Заместитель председателя правления Общины депутат Рамиль Гасан принял участие от имени общины в мероприятии высокого уровня, проведенном 7 июля в Вене по случаю 30-летия учреждения Института верховного комиссара ОБСЕ по национальным меньшинствам.

На мероприятии с участием действующего председателя ОБСЕ Буяра Османи, генерального секретаря ОБСЕ Хельги Шмид, верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайрата Абдрахманова, представителей государств-участников ОБСЕ была обсуждена ситуация в сфере защиты прав национальных меньшинств на пространстве ОБСЕ, состояние выполнения государствами-участниками своих обязательств в этой области и вопросы защиты прав национальных меньшинств.

Рамиль Гасан проинформировал участников мероприятия об изгнании азербайджанцев из Армении, подчеркнув, что действия Армении противоречат в том числе международным нормам по правам национальных меньшинств и соответствующим документам ОБСЕ в этой области.

Отметим, что Община Западного Азербайджана впервые была представлена на мероприятии высокого уровня ОБСЕ.