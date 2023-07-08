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Община Западного Азербайджана представлена на мероприятии высокого уровня ОБСЕ

Община Западного Азербайджана представлена на мероприятии высокого уровня ОБСЕ Община Западного Азербайджана представлена на мероприятии высокого уровня ОБСЕ.
Внешняя политика
8 июля 2023 г. 11:53
Община Западного Азербайджана представлена на мероприятии высокого уровня ОБСЕ

Община Западного Азербайджана представлена на мероприятии высокого уровня ОБСЕ.

Об этом Report сообщили в Общине Западного Азербайджана.

Заместитель председателя правления Общины депутат Рамиль Гасан принял участие от имени общины в мероприятии высокого уровня, проведенном 7 июля в Вене по случаю 30-летия учреждения Института верховного комиссара ОБСЕ по национальным меньшинствам.

На мероприятии с участием действующего председателя ОБСЕ Буяра Османи, генерального секретаря ОБСЕ Хельги Шмид, верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайрата Абдрахманова, представителей государств-участников ОБСЕ была обсуждена ситуация в сфере защиты прав национальных меньшинств на пространстве ОБСЕ, состояние выполнения государствами-участниками своих обязательств в этой области и вопросы защиты прав национальных меньшинств.

Рамиль Гасан проинформировал участников мероприятия об изгнании азербайджанцев из Армении, подчеркнув, что действия Армении противоречат в том числе международным нормам по правам национальных меньшинств и соответствующим документам ОБСЕ в этой области.

Отметим, что Община Западного Азербайджана впервые была представлена на мероприятии высокого уровня ОБСЕ.

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Версия на английском языке ФотоWestern Azerbaijan Community represented at OSCE high-level event
Версия на азербайджанском языке ФотоQərbi Azərbaycan İcması ATƏT-in yüksək səviyyəli tədbirində təmsil olunub

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