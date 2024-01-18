Община Западного Азербайджана предостерегла Францию от вмешательства в регион

Община Западного Азербайджана распространила заявление в связи с антиазербайджанской резолюцией Сената Франции

Община Западного Азербайджана распространила заявление в связи с антиазербайджанской резолюцией Сената Франции.

Как сообщает Report, в общине предостерегли Францию от вмешательства в регион.

"Расистский, исламофобский, азербайджанофобский Сенат Франции принял очередную антиазербайджанскую резолюцию. Сегодняшние крестоносцы, заседающие в Сенате Франции, не понимают, что Азербайджану не требуется ничье разрешение на проведение военной операции на своей суверенной территории, и в этом смысле Сенат Франции должен знать свое место", - говорится в заявлении.