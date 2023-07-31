Община Западного Азербайджана приветствует задержание Вагифа Хачатуряна

Община Западного Азербайджана поприветствовала арест Вагифа Хачатуряна, подозреваемого в совершении геноцида в Мешали.

Община Западного Азербайджана поприветствовала арест Вагифа Хачатуряна, подозреваемого в совершении геноцида в Мешали.

Об этом Report сообщили в общине.

В сообщении отмечается, что Община Западного Азербайджана приветствует "долгожданный арест Вагифа Хачатуряна, десятилетиями находившегося в международном розыске за участие в преступлениях против человечности, совершенных в 1991 году против азербайджанских жителей села Мешали Ходжалинского района". Отмечается, что этот успех правоохранительных органов Азербайджана - большое утешение для тех, кто пережил резню в Мешали:

"Мы надеемся, что все лица, обвиняемые в причастности к военным преступлениям и преступлениям против человечности, совершенным Арменией, скоро предстанут перед судом.

Серьезную озабоченность вызывает отказ этой страны от осуждения лиц, в настоящее время находящихся под юрисдикцией и контролем Армении и причастных к военным преступлениям и преступлениям против человечности. Более того, недавнее заявление армянского правительства, выражающее недвусмысленную поддержку арестованному, доказывает, что Армения покровительствует подобным гнусным преступникам. Такое поведение Армении требует международного осуждения. Община Западного Азербайджана призывает международное сообщество привлечь Армению к ответственности за участие в военных преступлениях и преступлениях против человечности, в том числе насильственном выселении около миллиона азербайджанцев из Армении и с оккупированных азербайджанских территорий, убийстве более 20 000 гражданских азербайджанцев, разрушении сотен азербайджанских населенных пунктов, а также к выполнению обязательства по осуществлению уголовного преследования находящихся под юрисдикцией и контролем Армении лиц, участвующих в загрязнении азербайджанских земель минами.

Община Западного Азербайджана убеждена, что устойчивый мир и спокойствие в регионе могут быть установлены только в случае восстановления справедливости".

Вагиф Хачатурян в составе группы армянских вооруженных формирований 22 декабря 1991 года совершил массовое убийство азербайджанцев в селе Мешали Ходжалинского района. Во время резни было убито 25 человек азербайджанской национальности, 14 человек получили ранения различной степени тяжести, 358 азербайджанцев изгнаны из мест их законного проживания. В ходе следствия по уголовному делу, возбужденному по факту этой массовой резни было принято решение о привлечении Хачатуряна Вагифа Черкезовича к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста и в рамках уголовного дела 29 июля этого года при попытке выехать в Армению он был арестован на погранично-пропускном пункте "Лачын".