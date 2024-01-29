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Община Западного Азербайджана ответила замминистру иностранных дел Армении

Община Западного Азербайджана ответила замминистру иностранных дел Армении Община Западного Азербайджана ответила на заявления заместителя министра иностранных дел Армении Ваана Костаняна касательно "усилий" Еревана по отправке миссии ЮНЕСКО в Карабах.
Внешняя политика
29 января 2024 г. 16:21
Община Западного Азербайджана ответила замминистру иностранных дел Армении

Община Западного Азербайджана ответила на заявления заместителя министра иностранных дел Армении Ваана Костаняна касательно "усилий" Еревана по отправке миссии ЮНЕСКО в Карабах.

Как сообщает Report, в заявлении общины говорится:

"Все это является очередным свидетельством того, что Армения по-прежнему угрожает суверенитету Азербайджана и не имеет последовательной позиции. Армения не должна вмешиваться во внутренние дела другой суверенной страны, ей следует заниматься собственными делами, в частности, согласиться на визит миссии ЮНЕСКО с целью изучения плачевного состояния культурного наследия азербайджанского народа в Армении. Подход "пусть миссия ЮНЕСКО отправится в Азербайджан, а не в Армению" является высокомерной и расистской позицией", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcması Ermənistan xarici işlər nazirinin müavininə cavab verib

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