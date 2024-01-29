Община Западного Азербайджана ответила замминистру иностранных дел Армении

Община Западного Азербайджана ответила на заявления заместителя министра иностранных дел Армении Ваана Костаняна касательно "усилий" Еревана по отправке миссии ЮНЕСКО в Карабах.

Община Западного Азербайджана ответила на заявления заместителя министра иностранных дел Армении Ваана Костаняна касательно "усилий" Еревана по отправке миссии ЮНЕСКО в Карабах.

Как сообщает Report, в заявлении общины говорится:

"Все это является очередным свидетельством того, что Армения по-прежнему угрожает суверенитету Азербайджана и не имеет последовательной позиции. Армения не должна вмешиваться во внутренние дела другой суверенной страны, ей следует заниматься собственными делами, в частности, согласиться на визит миссии ЮНЕСКО с целью изучения плачевного состояния культурного наследия азербайджанского народа в Армении. Подход "пусть миссия ЮНЕСКО отправится в Азербайджан, а не в Армению" является высокомерной и расистской позицией", - говорится в заявлении.