Община Западного Азербайджана ответила замглавы МИД Армении

Очередное антиазербайджанское заявление заместителя министра иностранных дел Армении еще раз свидетельствует о том, что армянские дипломаты с дашнакским мышлением недовольны перспективой нормализации отношений между двумя странами и пытаются помешать этом

Очередное антиазербайджанское заявление заместителя министра иностранных дел Армении еще раз свидетельствует о том, что армянские дипломаты с дашнакским мышлением недовольны перспективой нормализации отношений между двумя странами и пытаются помешать этому процессу различными провокационными заявлениями.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В заявлении отмечается, что заместитель министра допустил большую ошибку, заявив, что "Азербайджан не желает заключать мирное соглашение на основе принципов, предложенных международной общественностью".

"Во-первых, есть только принципы, предложенные Азербайджаном в связи с мирными переговорами. Во-вторых, если под принципами, представленными международной общественностью, заместитель министра имеет в виду принятое в октябре 2023 года Гранадское заявление, то хотелось бы подчеркнуть, что международная общественность состоит не только из Армении, Франции, Германии и Евросоюза, и для Азербайджана любой документ, принятый на встрече, в которой он не принимал участия, не имеет силы. Что касается мнения армянского дипломата о возвращении карабахских армян, мы заявляем, что этот процесс должен быть взаимным, должно быть обеспечено и возвращение западных азербайджанцев в Армению", - подчеркивается в заявлении Общины.