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Община Западного Азербайджана ответила президенту Франции

Община Западного Азербайджана ответила президенту Франции Президент Франции Эмманюэль Макрон 24 сентября в интервью французским телеканалам TF1 и France24 обвинил Азербайджан в якобы угрозе территориальной целостности Армении и заявил о наличии гуманитарных проблем в Карабахе.
Внешняя политика
25 сентября 2023 г. 15:12
Община Западного Азербайджана ответила президенту Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон 24 сентября в интервью французским телеканалам TF1 и France24 обвинил Азербайджан в якобы угрозе территориальной целостности Армении и заявил о наличии гуманитарных проблем в Карабахе.

Как сообщает Report, об этом заявили в Общине Западного Азербайджана.

Отмечается, что Франция никогда не комментировала 30-летнюю оккупацию Арменией азербайджанских территорий, изгнание путем этнических чисток около миллиона азербайджанцев из своих домов. "Франция предпочитает закрыть глаза на тот факт, что в Армении не осталось ни одного азербайджанца. Всячески защищающая Армению Франция стала ее пособницей во всех этих преступлениях.

Деструктивное, искажающее факты и неверное заявление президента Франции в период зарождения надежды на установление мира между двумя странами, доказывает, что эта страна не заинтересована в мире в регионе.

Мы призываем правительство Франции отказаться от своих злонамеренных поступков, уважительно относиться к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана, не препятствовать мероприятиям азербайджанского правительства по реинтеграции и поддержать безопасное и достойное возвращение на родину азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении", - заявили в Общине.

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Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcması Fransa Prezidentinə cavab verib

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