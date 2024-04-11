Община Западного Азербайджана ответила послу США в Армении

В Общине Западного Азербайджана прокомментировали утверждения посла США в Армении.

В Общине Западного Азербайджана прокомментировали утверждения посла США в Армении.

Как передает Report , в заявлении Общины говорится:

"Посол Соединенных Штатов Америки (США) в Армении Кристина Квин подняла вопрос безопасного возвращения армян, уехавших из Азербайджана, и сказала, что этот вопрос не закрыт. Говоря о праве на возвращение, посол должна сначала высказать свое мнение о ситуации в этой сфере в стране, где она аккредитована. Интересно, почему посол Квин ни разу не заговорила об изгнании азербайджанцев из Армении, уничтожении их культурного наследия и непредоставлении им Арменией права на возвращение.

Мы еще раз призываем правительство США положить конец этнической и религиозной дискриминации азербайджанцев, изгнанных из Армении, и поддержать их мирное, достойное и безопасное возвращение".