О нас

Община Западного Азербайджана ответила послу США в Армении

Община Западного Азербайджана ответила послу США в Армении В Общине Западного Азербайджана прокомментировали утверждения посла США в Армении.
Внешняя политика
11 апреля 2024 г. 19:23
Община Западного Азербайджана ответила послу США в Армении

В Общине Западного Азербайджана прокомментировали утверждения посла США в Армении.

Как передает Report, в заявлении Общины говорится:

"Посол Соединенных Штатов Америки (США) в Армении Кристина Квин подняла вопрос безопасного возвращения армян, уехавших из Азербайджана, и сказала, что этот вопрос не закрыт. Говоря о праве на возвращение, посол должна сначала высказать свое мнение о ситуации в этой сфере в стране, где она аккредитована. Интересно, почему посол Квин ни разу не заговорила об изгнании азербайджанцев из Армении, уничтожении их культурного наследия и непредоставлении им Арменией права на возвращение.

Мы еще раз призываем правительство США положить конец этнической и религиозной дискриминации азербайджанцев, изгнанных из Армении, и поддержать их мирное, достойное и безопасное возвращение".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcması ABŞ-nin Ermənistandakı səfirinə cavab verib

Экслюзивные новости

Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
10 апреля 2024 г. 12:48
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
9 апреля 2024 г. 14:32
Азеркосмос: Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
"Азеркосмос": Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
8 апреля 2024 г. 15:56
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
6 апреля 2024 г. 17:29
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
6 апреля 2024 г. 12:59
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
5 апреля 2024 г. 13:36
Министр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
ФотоМинистр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
4 апреля 2024 г. 10:15
Новая Каледония: Конституционная реформа усиливает напряженность между Нумеей и Парижем
Новая Каледония: Конституционная реформа усиливает напряженность между Нумеей и Парижем
3 апреля 2024 г. 11:52
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
29 марта 2024 г. 17:22
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
29 марта 2024 г. 14:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi