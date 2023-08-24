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Община Западного Азербайджана ответила Николу Пашиняну

Община Западного Азербайджана ответила Николу Пашиняну Община Западного Азербайджана распространила заявление в связи с высказываниями, озвученными премьер-министром Армении Николом Пашиняном на заседании правительства 24 августа о якобы невыполнении Азербайджаном положения трехстороннего заявления о возвраще
Внешняя политика
24 августа 2023 г. 17:09
Община Западного Азербайджана ответила Николу Пашиняну

Община Западного Азербайджана распространила заявление в связи с высказываниями, озвученными премьер-министром Армении Николом Пашиняном на заседании правительства 24 августа о якобы невыполнении Азербайджаном положения трехстороннего заявления о возвращении беженцев и вынужденных переселенцев, и его обвинениями в адрес нашей страны в намерении провести этническую чистку против армян.

Как сообщает Report, в заявлении Общины отмечается, что Армения не имеет морального права говорить о гуманитарных вопросах и правах человека, поскольку изгнала со своей территории и с оккупированных ею в свое время земель всех азербайджанцев и проводит пресловутую моноэтническую политику, в связи с чем обвинение ею Азербайджана в этнических чистках вызывает отвращение.

Касаясь права на возвращение, в Общине отметили, что Армения не позволяла азербайджанским вынужденным переселенцам вернуться в свои дома в течение 30 лет, до тех пор, пока оккупационная армянская армия не была разгромлена и изгнана с территорий Азербайджана в 2020 году.

В заявлении подчеркивается, что Армения все еще не позволяет вернуться изгнанным с ее территории азербайджанцам. Кроме того, азербайджанские вынужденные переселенцы, изгнанные из таких населенных пунктов, как Ханкенди, Ходжалы, Керкиджахан, Мешели, Гарадаглы Карабахского экономического района Азербайджана, до сих пор не могут вернуться в свои дома. Азербайджан разрешил армянам безопасно вернуться в Карабахский регион Азербайджана сразу после войны 2020 года и в настоящее время предпринимает усилия по их реинтеграции. В то же время армяне проживают и на азербайджанских территориях за пределами Карабахского региона как полноправные граждане Азербайджана.

"Хотели бы подчеркнуть, что обеспечение условий для безопасного и достойного возвращения в свои дома изгнанных из Армении азербайджанцев является обязательством Армении, вытекающим из международного права и трехстороннего заявления. Требуем от правительства Армении положить конец противоречащей международному праву политике, на деле уважать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, прекратить саботировать усилия правительства Азербайджана по реинтеграции проживающих в Карабахском регионе армян и создать условия для безопасного и достойного возвращения в свои дома изгнанных из Армении азербайджанцев", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcması Nikol Paşinyana cavab verib

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