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Община Западного Азербайджана ответила на заявления премьер-министра и главы МИД Армении

Община Западного Азербайджана ответила на заявления премьер-министра и главы МИД Армении Община Западного Азербайджана выступила с заявлением, в котором разоблачила нелепые заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна и министра иностранных дел этой страны Арарата Мирзояна, наглядно продемонстрировавших лицемерие армянского правительств
Внешняя политика
22 июля 2023 г. 15:29
Община Западного Азербайджана ответила на заявления премьер-министра и главы МИД Армении

Община Западного Азербайджана выступила с заявлением, в котором разоблачаются недавние выступления премьер-министра Армении Никола Пашиняна и министра иностранных дел этой страны Арарата Мирзояна, ясно демонстрирующие лицемерие армянского правительства и злоупотребление таким высоким понятием, как права человека, в целях реализации своих территориально-экспансионистских планов.

Report представляет текст заявления:

"Как известно, Армения насильственно изгнала со своей территории всех азербайджанцев и стремится стереть следы нашего присутствия на исконных землях путем осквернения и уничтожения нашего культурного наследия, святынь, кладбищ. Несмотря на наши постоянные призывы к диалогу и усилия по возвращению домой в условиях безопасности и уважения достоинства, Армения отказывается от дискуссий по данному вопросу, демонстрируя абсолютное неуважение к нашим правам.

Продолжая препятствовать возвращению изгнанных с ее территории азербайджанцев, Армения пытается нагло злоупотреблять темой прав человека применительно к этническим армянам, проживающим в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Претензии Армении, будучи по своей сути необоснованными, носят характер посягательства на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Армения, признавая территориальную целостность Азербайджана лишь условно, раскрывает свое истинное намерение и тем самым пытается сохранить возможности для попыток сепаратизма. Подобное поведение Армении является явным нарушением международного права и полностью противоречит принципам, отраженным в рекомендациях ОБСЕ о национальных меньшинствах в межгосударственных отношениях. Напомним, что в рекомендациях ОБСЕ, наряду с другими вопросами, отмечается следующее:

"В случаях, когда государства проявляют большую заинтересованность в меньшинствах за рубежом, нежели в собственных, или активно поддерживают определенное национальное меньшинство в одном государстве, пренебрегая интересами этого же меньшинства в других странах, мотивы и искренность их действий могут быть поставлены под вопрос».

Тот факт, что Армения игнорирует наше право на возвращение, отказывается принимать международные миссии для содействия этому процессу и оценки состояния азербайджанского культурного наследия в Армении, требует всеобщего осуждения. Международное сообщество должно отвергнуть политику Армении, основанную на подходе "Нет этнических меньшинств – нет проблем", которую она открыто проводит на своей территории.

Более того, Армения грубо злоупотребляет риторикой по вопросу прав человека для осуществления своих территориальных претензий к Азербайджану. Община Западного Азербайджана призывает международное сообщество осудить действия Армении именно за эту сущность. Требуем от Армении выполнить возложенные на нее обязательства по обеспечению возвращения изгнанных азербайджанцев в свои дома в Армении в условиях безопасности и уважения достоинства и положить конец оппортунистическому и лицемерному злоупотреблению правами человека.

Продолжая нашу борьбу за справедливость и право на возвращение, еще раз заявляем о своей приверженности мирному диалогу. Призываем мировое сообщество оказать поддержку и проявить солидарность с нами в нашей деятельности во имя будущего, в котором уважаются и защищаются права всех людей, независимо от их этнической принадлежности или религии".

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Версия на английском языке Western Azerbaijan Community responds to statements of Armenian PM and FM
Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcması Ermənistanın baş naziri və XİN başçısının iddialarına cavab verib

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