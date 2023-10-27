О нас

Община Западного Азербайджана ответила на заявление министра иностранных дел Армении

Община Западного Азербайджана ответила на заявление министра иностранных дел Армении Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выступил с заявлением о важности направления миссии ЮНЕСКО в Карабахский регион Азербайджана. Армения, которая говорит о мире и мирном договоре, по-прежнему угрожает суверенитету Азербайджана, и подобные заяв
Внешняя политика
27 октября 2023 г. 22:21
Община Западного Азербайджана ответила на заявление министра иностранных дел Армении

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выступил с заявлением о важности направления миссии ЮНЕСКО в Карабахский регион Азербайджана. Армения, которая говорит о мире и мирном договоре, по-прежнему угрожает суверенитету Азербайджана, и подобные заявления, которые расцениваются как грубое вмешательство в его внутренние дела, совершенно неприемлемы.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана в связи с этими высказываниями.

Община Западного Азербайджана считает, что первой задачей армянской дипломатии во главе с А.Мирзояном в отношении ЮНЕСКО должно стать предоставление возможности ознакомительной миссии этой организации посетить Армению с целью мониторинга культурного наследия азербайджанского народа, отмечается в заявлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İcma: Ararat Mirzoyanın açıqlamaları tamamilə qəbuledilməzdir

Другие новости из категории

Азербайджанская делегация распространила заявление в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы
Азербайджанская делегация распространила заявление в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы
27 октября 2023 г. 22:56
Джейхун Байрамов: Шушинская декларация - это дорожная карта действий между двумя странами по всем направлениям
Джейхун Байрамов: Шушинская декларация - это дорожная карта действий между двумя странами по всем направлениям
27 октября 2023 г. 22:34
Ильхам Алиев позвонил президенту Объединенных Арабских Эмиратов
Ильхам Алиев позвонил президенту Объединенных Арабских Эмиратов
27 октября 2023 г. 20:53
Минобороны РФ изменило наименование зоны действия миротворцев в Карабахе
Минобороны РФ изменило наименование зоны действия миротворцев в Карабахе
27 октября 2023 г. 20:47
Глава МИД Азербайджана встретился с делегацией парламента Ирака
ФотоГлава МИД Азербайджана встретился с делегацией парламента Ирака
27 октября 2023 г. 19:49
Сменился посол Азербайджана в Словакии
Сменился посол Азербайджана в Словакии
27 октября 2023 г. 18:25
Назначен посол Азербайджана в Греции
Назначен посол Азербайджана в Греции
27 октября 2023 г. 18:19
Помощник президента Азербайджана награжден казахстанским орденом Достык
Помощник президента Азербайджана награжден казахстанским орденом "Достык"
27 октября 2023 г. 18:09
Глава МИД: Шушинская декларация играет роль дорожной карты развития отношений между Баку и Анкарой
Глава МИД: "Шушинская декларация" играет роль дорожной карты развития отношений между Баку и Анкарой
27 октября 2023 г. 17:36
На сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы пресечена провокация армян
На сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы пресечена провокация армян
27 октября 2023 г. 17:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi