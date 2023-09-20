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Община Западного Азербайджана ответила на заявление МИД Эстонии

Община Западного Азербайджана ответила на заявление МИД Эстонии Община Западного Азербайджана ответила на заявление Министерства иностранных дел Эстонии.
Внешняя политика
20 сентября 2023 г. 14:05
Община Западного Азербайджана ответила на заявление МИД Эстонии

Община Западного Азербайджана ответила на заявление Министерства иностранных дел Эстонии.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении общины.

"В связи с заявлением Министерства иностранных дел Эстонии Община Западного Азербайджана сообщает, что Эстония не имеет морального права вмешиваться во внутренние дела Азербайджана. Эстонии следует защищать права этнического меньшинства, которое она притесняет на своей территории, эта страна не должна незаконно лишать их гражданства, а должна вести диалог с этой общиной с целью интеграции", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке Western Azerbaijan Community: Estonia has no moral right to interfere in internal affairs of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İcma: "Estoniyanın Azərbaycanın daxili işlərinə müdaxilə etmək üçün heç bir mənəvi hüququ yoxdur"

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