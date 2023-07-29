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Община Западного Азербайджана ответила на предвзятое заявление генсека Совета Европы

Община Западного Азербайджана ответила на предвзятое заявление генсека Совета Европы Община Западного Азербайджана (ОЗА) выразила серьезную обеспокоенность тем, что Совет Европы поддерживает мошенническую пропаганду Армении и демонстрирует двойные стандарты.
Внешняя политика
29 июля 2023 г. 15:13
Община Западного Азербайджана ответила на предвзятое заявление генсека Совета Европы

Община Западного Азербайджана (ОЗА) выразила серьезную обеспокоенность тем, что Совет Европы поддерживает мошенническую пропаганду Армении и демонстрирует двойные стандарты.

Как сообщает Report, в ответ на предвзятое заявление генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич от 28 июля на тему снабжения жителей армянского происхождения, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, в общине отметили, что данный вопрос является абсурдом, созданным Арменией для того, чтобы ввести в заблуждение международную общественность.

"Группа преступников-сепаратистов по указанию Армении перекрывает дороги из других регионов Азербайджана в населенные армянами пункты в Карабахском регионе Азербайджана и требует эксклюзивного маршрута для бесконтрольных поставок из Армении. Армения, отчаянно ищущая способ снабжения своего 10-тысячного военного контингента в Карабахском регионе Азербайджана, пытается шантажировать Азербайджан, ослабить суверенитет Азербайджана над указанной территорией, усилить там сепаратистские тенденции. В этой связи вызывает сожаление тот факт, что небылицы Армении о "гуманитарном кризисе" нашли отражение в последнем заявлении Совета Европы", - подчеркнули в структуре.

Община Западного Азербайджана, в которую входят сотни тысяч азербайджанцев, пострадавших от этнической чистки со стороны Армении, решительно осуждает двойные стандарты и лицемерие Совета Европы, который игнорирует страдания почти миллиона азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении и с освобожденных территорий Азербайджана в конце 1980-х - начале 1990-х годов. При этом упоминается, что Армения до сих пор отрицает право западных азербайджанцев, ставших жертвами массового изгнания и этнических чисток, на возвращение на земли своих предков.

"Тот факт, что Совет Европы, позиционирующий себя "защитником прав человека", на фоне безразличия к правам сотен тысяч азербайджанцев, подвергшихся политике этнической чистки Армении, немедленно обращает внимание на упомянутый ложный "гуманитарный кризис", свидетельствует о его предвзятости. Это противоречит целям и принципам, изложенным в Уставе Совета, Европейской конвенции о правах человека и Всеобщей декларации прав человека.

Совет Европы должен активно защищать права изгнанных азербайджанцев на возвращение в свои дома в Армении и способствовать устранению совершенной против них несправедливости.

Призываем Совет Европы пересмотреть свою позицию, отвергнуть лживую пропаганду Армении, положить конец ее предвзятости и дискриминации в отношении азербайджанцев и сохранить свою приверженность справедливости", - говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcması AŞ-nin Ermənistanın fırıldaqçı təbliğatını dəstəkləməsi barədə bəyanat yayıb

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