Община Западного Азербайджана ответила на предвзятое заявление генсека Совета Европы

Община Западного Азербайджана (ОЗА) выразила серьезную обеспокоенность тем, что Совет Европы поддерживает мошенническую пропаганду Армении и демонстрирует двойные стандарты.

Община Западного Азербайджана (ОЗА) выразила серьезную обеспокоенность тем, что Совет Европы поддерживает мошенническую пропаганду Армении и демонстрирует двойные стандарты.

Как сообщает Report, в ответ на предвзятое заявление генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич от 28 июля на тему снабжения жителей армянского происхождения, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, в общине отметили, что данный вопрос является абсурдом, созданным Арменией для того, чтобы ввести в заблуждение международную общественность.

"Группа преступников-сепаратистов по указанию Армении перекрывает дороги из других регионов Азербайджана в населенные армянами пункты в Карабахском регионе Азербайджана и требует эксклюзивного маршрута для бесконтрольных поставок из Армении. Армения, отчаянно ищущая способ снабжения своего 10-тысячного военного контингента в Карабахском регионе Азербайджана, пытается шантажировать Азербайджан, ослабить суверенитет Азербайджана над указанной территорией, усилить там сепаратистские тенденции. В этой связи вызывает сожаление тот факт, что небылицы Армении о "гуманитарном кризисе" нашли отражение в последнем заявлении Совета Европы", - подчеркнули в структуре.

Община Западного Азербайджана, в которую входят сотни тысяч азербайджанцев, пострадавших от этнической чистки со стороны Армении, решительно осуждает двойные стандарты и лицемерие Совета Европы, который игнорирует страдания почти миллиона азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении и с освобожденных территорий Азербайджана в конце 1980-х - начале 1990-х годов. При этом упоминается, что Армения до сих пор отрицает право западных азербайджанцев, ставших жертвами массового изгнания и этнических чисток, на возвращение на земли своих предков.

"Тот факт, что Совет Европы, позиционирующий себя "защитником прав человека", на фоне безразличия к правам сотен тысяч азербайджанцев, подвергшихся политике этнической чистки Армении, немедленно обращает внимание на упомянутый ложный "гуманитарный кризис", свидетельствует о его предвзятости. Это противоречит целям и принципам, изложенным в Уставе Совета, Европейской конвенции о правах человека и Всеобщей декларации прав человека.

Совет Европы должен активно защищать права изгнанных азербайджанцев на возвращение в свои дома в Армении и способствовать устранению совершенной против них несправедливости.

Призываем Совет Европы пересмотреть свою позицию, отвергнуть лживую пропаганду Армении, положить конец ее предвзятости и дискриминации в отношении азербайджанцев и сохранить свою приверженность справедливости", - говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.