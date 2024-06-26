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Община Западного Азербайджана ответила на предвзятое заявление Фолькера Тюрка

Община Западного Азербайджана ответила на предвзятое заявление Фолькера Тюрка Община Западного Азербайджана выражает сожаление по поводу предвзятого заявления верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка относительно событий, произошедших в сентябре 2023 года.
Внешняя политика
26 июня 2024 г. 14:23
Община Западного Азербайджана ответила на предвзятое заявление Фолькера Тюрка

Община Западного Азербайджана выражает сожаление по поводу предвзятого заявления верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка относительно событий, произошедших в сентябре 2023 года.

Об этом Report сообщили в Общине Западного Азербайджана.

В Общине призвали Фолькера Тюрка избегать двойных стандартов в вопросах прав человека и обратить внимание на вопрос возвращения западных азербайджанцев в Армению, на родину своих предков.

"Этот вопрос должен стать неотъемлемой частью диалога верховного комиссара ООН по правам человека с Арменией", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке Western Azerbaijan Community responds to biased statement of UN Human Rights chief
Версия на азербайджанском языке İcma: Volker Türkün 2023-cü ilin sentyabrında baş vermiş hadisələrə dair qərəzli fikirləri təəssüf doğurur

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