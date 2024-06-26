Община Западного Азербайджана ответила на предвзятое заявление Фолькера Тюрка

Община Западного Азербайджана выражает сожаление по поводу предвзятого заявления верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка относительно событий, произошедших в сентябре 2023 года.

Община Западного Азербайджана выражает сожаление по поводу предвзятого заявления верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка относительно событий, произошедших в сентябре 2023 года.

Об этом Report сообщили в Общине Западного Азербайджана.

В Общине призвали Фолькера Тюрка избегать двойных стандартов в вопросах прав человека и обратить внимание на вопрос возвращения западных азербайджанцев в Армению, на родину своих предков.

"Этот вопрос должен стать неотъемлемой частью диалога верховного комиссара ООН по правам человека с Арменией", - говорится в заявлении.