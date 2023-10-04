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Община Западного Азербайджана ответила министру иностранных дел Франции

Община Западного Азербайджана ответила министру иностранных дел Франции Заявления министра по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонны во время ее визита в Армению, подписание соглашения с Арменией о военной помощи, а также высказывания об усилении мандата миссии Европейского Союза показывают, что официальный Пар
Внешняя политика
4 октября 2023 г. 12:41
Община Западного Азербайджана ответила министру иностранных дел Франции

Заявления министра по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонны во время ее визита в Армению, подписание соглашения с Арменией о военной помощи, а также высказывания об усилении мандата миссии Европейского Союза показывают, что официальный Париж заинтересован в создании геополитической конкуренции в регионе Южного Кавказа и подталкивает Армению к милитаризму и реваншизму.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

"В течение 30 лет Франция закрывала глаза на оккупацию Арменией территорий Азербайджана, этнические чистки, страдания одного миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, даже покрывала это, а теперь говорит о защите территориальной целостности Армении, что является классическим примером лицемерия.

Французский министр, оклеветавшая Азербайджан своим заявлением о том, что "армяне покинули Карабах из-за угрозы применения силы", почему-то "забывает" изобилующую примерами геноцида и расизма позорную историю своей страны и тот факт, что ее страна до сих пор держит другие народы в колониальной зависимости.

Верим, что, равно как Франция потерпела позорные поражения в Африке, так же потерпит неудачу и политика этой страны на Южном Кавказе, основанная на религиозном фанатизме, азербайджанофобии и исламофобии", - подчеркивается в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcması Fransa xarici işlər nazirinə cavab verib

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