Община Западного Азербайджана ответила Госдепартаменту США

Община Западного Азербайджана призывает США не использовать устаревшие нарративы, такие как "все остающиеся открытыми вопросы".

Община Западного Азербайджана призывает США не использовать устаревшие нарративы, такие как "все остающиеся открытыми вопросы".

Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном Общиной заявлении в ответ на высказывания пресс-секретаря Госдепартамента США от 31 августа 2023 года.

В заявлении Общины отмечается, что США говорят только о правах и безопасности армянских жителей Карабахского региона Азербайджана, о "блокаде", при этом умалчивая о праве на возвращение азербайджанцев, депортированных из Армении, и это неприемлемый подход.

"Все это, а также тот факт, что на письмо Общины Западного Азербайджана, адресованное госсекретарю Энтони Блинкену до сих пор не поступило ответа, свидетельствует о том, что официальный Вашингтон подходит к решению вопросов через призму двойных стандартов", - говорится в заявлении.