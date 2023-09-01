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Община Западного Азербайджана ответила Госдепартаменту США

Община Западного Азербайджана ответила Госдепартаменту США Община Западного Азербайджана призывает США не использовать устаревшие нарративы, такие как "все остающиеся открытыми вопросы".
Внешняя политика
1 сентября 2023 г. 12:43
Община Западного Азербайджана ответила Госдепартаменту США

Община Западного Азербайджана призывает США не использовать устаревшие нарративы, такие как "все остающиеся открытыми вопросы".

Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном Общиной заявлении в ответ на высказывания пресс-секретаря Госдепартамента США от 31 августа 2023 года.

В заявлении Общины отмечается, что США говорят только о правах и безопасности армянских жителей Карабахского региона Азербайджана, о "блокаде", при этом умалчивая о праве на возвращение азербайджанцев, депортированных из Армении, и это неприемлемый подход.

"Все это, а также тот факт, что на письмо Общины Западного Азербайджана, адресованное госсекретарю Энтони Блинкену до сих пор не поступило ответа, свидетельствует о том, что официальный Вашингтон подходит к решению вопросов через призму двойных стандартов", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcması ABŞ Dövlət Departamentinə cavab verib

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