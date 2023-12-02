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Община Западного Азербайджана ответила главе МИД Армении

Община Западного Азербайджана ответила главе МИД Армении Озвученные министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном обвинения в адрес Азербайджана в "агрессии", "этнической чистке" и "неконструктивности" - не что иное, как проявление лицемерия армянской дипломатии
Внешняя политика
2 декабря 2023 г. 11:33
Община Западного Азербайджана ответила главе МИД Армении

Озвученные министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном обвинения в адрес Азербайджана в "агрессии", "этнической чистке" и "неконструктивности" - не что иное, как проявление лицемерия армянской дипломатии.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В Общине назвали политически безнравственным заявление главы МИД Армении на фоне 30-летней оккупации этой страной азербайджанских территорий, проведенных ею этнических чисток и непризнания права азербайджанцев на возвращение в Армению.

"Это тот самый Арарат Мирзоян, который в период Отечественной войны, находясь на суверенных территориях другой страны – Азербайджана, выставлял себя "гениальным полководцем" и заявлял: "Мы сильны. Мы победим. Да здравствует армянская армия". Вероятно, одной из причин, по которой армянский народ в гневе вышел на улицы после подписания акта о капитуляции 10 ноября, были громкие заявления, которые озвучивали в период Отечественной войны подобные Арарату Мирзояну.

Хотели бы еще раз подчеркнуть, что одна из причин, почему Армения является несостоявшимся государством, заключается в дашнакской и пещерной армянской дипломатии", - говорится в заявлении Общины.

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Версия на английском языке Western Azerbaijan Community responds to Armenia's Mirzoyan
Версия на азербайджанском языке İcma Ermənistanın XİN başçısına cavab verib: "Azərbaycanlıların qayıdış hüququnun inkarı siyasi əxlaqsızlıqdır"

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