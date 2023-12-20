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Община Западного Азербайджана осудила заявления МИД Армении

Община Западного Азербайджана осудила заявления МИД Армении В Общине Западного Азербайджана назвали лицемерными заявления МИД Армении о якобы "разрушениях армянского культурного наследия в Карабахе".
Внешняя политика
20 декабря 2023 г. 11:00
Община Западного Азербайджана осудила заявления МИД Армении

В Общине Западного Азербайджана назвали лицемерными заявления МИД Армении о якобы "разрушениях армянского культурного наследия в Карабахе".

Как сообщает Report со ссылкой на комментарий общины, подобные заявления никоим образом не соответствуют действительности.

"В МИД Армении считают заявления Общины Западного Азербайджана о разрушениях культурного наследия азербайджанского народа в Армении угрозой своему суверенитету и территориальной целостности. В то же время, они лицемерно заявляют о якобы "разрушениях армянского культурного наследия в Карабахе", - говорится в заявлении.

В общине отметили, что в последние дни официальные лица Армении все чаще говорят о мире, на фоне этого армянский МИД начал вновь обвинять Азербайджан в "блокаде", "агрессии", "этнической чистке".

"Кроме того они пытаются вернуться к термину "нагорно-карабахский народ", который употребляли до 2020 года. Эти действия представляют собой деструктивную сущность армянской дипломатии, мыслящей как Луис Окампо, и свидетельствуют о попытках нарушить мирный процесс", - говорится в заявлении.

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