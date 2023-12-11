Община Западного Азербайджана осудила заявления бывшего главы МИД Армении

Община Западного Азербайджана распространила ответное заявление бывшему министру иностранных дел Армении Вардану Осканяну.
Как передает Report, в общине назвали заявления Осканяна нелепыми и смехотворными.
"Осканян, человек с дашнакским и расистским мышлением, полностью оторван от реальности и живет в вымышленном параллельном мире. Тот факт, что подобный человек долгое время занимал пост министра иностранных дел, объясняет политические провалы Армении. Осканян, как бывшая Минская группа ОБСЕ и Томас де Ваал, остались в далеком прошлом", - говорится в заявлении.