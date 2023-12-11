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Община Западного Азербайджана осудила заявления бывшего главы МИД Армении

Община Западного Азербайджана осудила заявления бывшего главы МИД Армении Община Западного Азербайджана распространила ответное заявление бывшему министру иностранных дел Армении Вардану Осканяну.
Внешняя политика
11 декабря 2023 г. 12:03
Община Западного Азербайджана осудила заявления бывшего главы МИД Армении

Община Западного Азербайджана распространила ответное заявление бывшему министру иностранных дел Армении Вардану Осканяну.

Как передает Report, в общине назвали заявления Осканяна нелепыми и смехотворными.

"Осканян, человек с дашнакским и расистским мышлением, полностью оторван от реальности и живет в вымышленном параллельном мире. Тот факт, что подобный человек долгое время занимал пост министра иностранных дел, объясняет политические провалы Армении. Осканян, как бывшая Минская группа ОБСЕ и Томас де Ваал, остались в далеком прошлом", - говорится в заявлении.

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