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Община Западного Азербайджана осудила заявления Еревана о миссии ЮНЕСКО

Община Западного Азербайджана осудила заявления Еревана о миссии ЮНЕСКО Община Западного Азербайджана прокомментировала очередные заявления МИД Армении о необходимости отправки миссии ЮНЕСКО на освобожденные от оккупации территории.
Внешняя политика
29 ноября 2023 г. 10:53
Община Западного Азербайджана осудила заявления Еревана о миссии ЮНЕСКО

Община Западного Азербайджана прокомментировала очередные заявления МИД Армении о необходимости отправки миссии ЮНЕСКО на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как сообщает Report, в своем заявлении община заявила, что внешнеполитическое ведомство Армении в очередной раз пытается спекулировать вопросом защиты памятников культуры.

"Вместо разговоров о необходимости отправки миссии ЮНЕСКО в Азербайджан, армянской стороне следовало бы принять эту миссию на своей территории. Мы неоднократно направляли обращение в ЮНЕСКО о необходимости отправить миссию в Армению для мониторинга состояния азербайджанских памятников. По имеющейся у нас информации, ЮНЕСКО направила запрос правительству Армении. Однако визит миссии до сих пор не состоялся, поскольку Армения не дала своего согласия", - говорится в заявлении.

В общине отметили, что действия армянской стороны являются нарушением Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.), Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта, Конвенции об охране нематериального культурного наследия и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"Правительство Армении должно начать диалог с Общиной Западного Азербайджана и принять соответствующую миссию ЮНЕСКО", - говорится в заявлении.

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