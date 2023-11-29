Община Западного Азербайджана осудила заявления Еревана о миссии ЮНЕСКО

Община Западного Азербайджана прокомментировала очередные заявления МИД Армении о необходимости отправки миссии ЮНЕСКО на освобожденные от оккупации территории.

Община Западного Азербайджана прокомментировала очередные заявления МИД Армении о необходимости отправки миссии ЮНЕСКО на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как сообщает Report, в своем заявлении община заявила, что внешнеполитическое ведомство Армении в очередной раз пытается спекулировать вопросом защиты памятников культуры.

"Вместо разговоров о необходимости отправки миссии ЮНЕСКО в Азербайджан, армянской стороне следовало бы принять эту миссию на своей территории. Мы неоднократно направляли обращение в ЮНЕСКО о необходимости отправить миссию в Армению для мониторинга состояния азербайджанских памятников. По имеющейся у нас информации, ЮНЕСКО направила запрос правительству Армении. Однако визит миссии до сих пор не состоялся, поскольку Армения не дала своего согласия", - говорится в заявлении.

В общине отметили, что действия армянской стороны являются нарушением Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.), Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта, Конвенции об охране нематериального культурного наследия и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"Правительство Армении должно начать диалог с Общиной Западного Азербайджана и принять соответствующую миссию ЮНЕСКО", - говорится в заявлении.