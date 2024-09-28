Община Западного Азербайджана осудила заявление представителя ЕС Петера Стано, назвав его неконструктивным

Община Западного Азербайджана (ОЗА) решительно осуждает неконструктивное заявление официального представителя Европейского Союза (ЕС) Петера Стано, оправдывающего вооружение Армении и деятельность миссии Европейского Союза в Армении (EUMA).

Община Западного Азербайджана (ОЗА) решительно осуждает неконструктивное заявление официального представителя Европейского Союза (ЕС) Петера Стано, оправдывающего вооружение Армении и деятельность миссии Европейского Союза в Армении (EUMA).

Как сообщает Report , об этом говорится в заявлении ОЗА.

В общине считают, что расширение и продление мандата EUMA, миссии, занимающейся пограничными вопросами, без координации с другой приграничной страной является недружественным шагом.

"Кроме того, миссия допустила дискриминацию, предвзятость и безразличие к этническим азербайджанцам. Так, несмотря на то, что в мандате миссии упоминается вопрос изучения влияния конфликта на положение людей, проживающих в приграничных регионах, и несмотря на наши неоднократные обращения по этому поводу, EUMA осталась безразличной к судьбе азербайджанцев, изгнанных из приграничных районов Армении, которые она регулярно патрулирует.

Что касается вопроса милитаризации, подчеркнем, что как ЕС, так и его государства-члены, прежде всего Франция, осуществляют широкомасштабное вооружение Армении. Военную, финансовую, экономическую помощь ЕС и содействие развитию посредством "Европейского фонда мира" и другими способами следует рассматривать как вознаграждение за агрессивные действия Армении, которые привели к разрушениям в Азербайджане с причинением ущерба в размере десятков миллиардов долларов США, а также как подстрекательство этой страны к новым атакам на Азербайджан. Мизерный объем помощи, предоставленной ЕС Азербайджану в связи с процессом разминирования, нельзя представлять как шаг, направленный на создание баланса на фоне помощи, оказанной на милитаризацию Армении.

Всем известно, что как только Армения почувствует хоть малейшее военное преимущество, она прибегнет к военной агрессии. В этой связи вооружение Армении, где наблюдаются сильные реваншистские тенденции и которая имеет досье оккупанта, нельзя расценивать как суверенный выбор и нельзя сравнивать с мерами законной обороны Азербайджана.

Поэтому требуем от ЕС не проводить в регионе геополитические разделительные линии, прекратить усиление милитаризма Армении, а вместо этого оказать помощь Азербайджану для устранения разрушительных последствий армянской агрессии", - подчеркивается в заявлении ОЗА.