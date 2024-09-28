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Община Западного Азербайджана осудила заявление представителя ЕС Петера Стано, назвав его неконструктивным

Община Западного Азербайджана осудила заявление представителя ЕС Петера Стано, назвав его неконструктивным Община Западного Азербайджана (ОЗА) решительно осуждает неконструктивное заявление официального представителя Европейского Союза (ЕС) Петера Стано, оправдывающего вооружение Армении и деятельность миссии Европейского Союза в Армении (EUMA).
Внешняя политика
28 сентября 2024 г. 19:35
Община Западного Азербайджана осудила заявление представителя ЕС Петера Стано, назвав его неконструктивным

Община Западного Азербайджана (ОЗА) решительно осуждает неконструктивное заявление официального представителя Европейского Союза (ЕС) Петера Стано, оправдывающего вооружение Армении и деятельность миссии Европейского Союза в Армении (EUMA).

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ОЗА.

В общине считают, что расширение и продление мандата EUMA, миссии, занимающейся пограничными вопросами, без координации с другой приграничной страной является недружественным шагом.

"Кроме того, миссия допустила дискриминацию, предвзятость и безразличие к этническим азербайджанцам. Так, несмотря на то, что в мандате миссии упоминается вопрос изучения влияния конфликта на положение людей, проживающих в приграничных регионах, и несмотря на наши неоднократные обращения по этому поводу, EUMA осталась безразличной к судьбе азербайджанцев, изгнанных из приграничных районов Армении, которые она регулярно патрулирует.

Что касается вопроса милитаризации, подчеркнем, что как ЕС, так и его государства-члены, прежде всего Франция, осуществляют широкомасштабное вооружение Армении. Военную, финансовую, экономическую помощь ЕС и содействие развитию посредством "Европейского фонда мира" и другими способами следует рассматривать как вознаграждение за агрессивные действия Армении, которые привели к разрушениям в Азербайджане с причинением ущерба в размере десятков миллиардов долларов США, а также как подстрекательство этой страны к новым атакам на Азербайджан. Мизерный объем помощи, предоставленной ЕС Азербайджану в связи с процессом разминирования, нельзя представлять как шаг, направленный на создание баланса на фоне помощи, оказанной на милитаризацию Армении.

Всем известно, что как только Армения почувствует хоть малейшее военное преимущество, она прибегнет к военной агрессии. В этой связи вооружение Армении, где наблюдаются сильные реваншистские тенденции и которая имеет досье оккупанта, нельзя расценивать как суверенный выбор и нельзя сравнивать с мерами законной обороны Азербайджана.

Поэтому требуем от ЕС не проводить в регионе геополитические разделительные линии, прекратить усиление милитаризма Армении, а вместо этого оказать помощь Азербайджану для устранения разрушительных последствий армянской агрессии", - подчеркивается в заявлении ОЗА.

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Версия на азербайджанском языке İcma: Aİ-nin Ermənistandakı missiyasının fəaliyyətinə haqq qazandıran qeyri-konstruktiv bəyanatını pisləyirik

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