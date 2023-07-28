Община Западного Азербайджана осудила заявление МИД Франции по Лачынской дороге

Община Западного Азербайджана осудила заявление Министерства иностранных дел (МИД) Франции по Лачынской дороге.
Как сообщает Report, отмечается, что Франция должна уважать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана.
Община Западного Азербайджана призывает Францию положить конец политике двойных стандартов, не толковать избирательно нормы и принципы международного права, призвать Армению к диалогу с общественностью и обеспечению возвращения западных азербайджанцев в родные дома в Армении в условиях мира.