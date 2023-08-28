Община Западного Азербайджана осудила заявление Дуньи Миятович

Община Западного Азербайджана осудила несправедливое заявление комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович от 28 августа 2023 года.
Об этом Report сообщили в Общине.
"Прежде всего хотели бы подчеркнуть, что на территории Азербайджана не существует территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах". Тот факт, что некоторые до сих пор проявляют неуважительное отношение к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана после того, как Армения, по крайней мере на словах, признала Карабах территорией Азербайджана, вызывает ряд вопросов. Призываем комиссара в будущем использовать выражение "Карабахский регион Азербайджана".
Азербайджан после вступления в Совет Европы в 2001 году постоянно поднимал в этой организации тему последствий армянской оккупации, связанных с гуманитарной сферой, правами человека, но каждый раз получал стандартные, неприемлемые ответы типа: "Мы не политическая организация, мы не вмешиваемся в такие вопросы". Почему же теперь, после того как Азербайджан освободил свои территории, эта же организация и эти же официальные лица занимают совершенно иную позицию?!
Почему Дунья Миятович, занимающая должность комиссара с 2018 года, ни разу не выразила обеспокоенность в связи с оккупацией азербайджанских территорий, этнических чисток и изгнания миллиона азербайджанцев?
На освобожденных территориях одно за другим обнаруживаются массовые захоронения. На днях были преданы земле останки нескольких азербайджанских военнослужащих, обнаруженные в массовых захоронениях и идентифицированные спустя 30 лет. Массовые захоронения как понятие подразумевают грубое нарушение прав человека. Почему вы не выражаете обеспокоенность по этому поводу? 30 августа – Международный день пропавших без вести лиц. Может быть, вам стоит призвать Армению передать Азербайджану координаты массовых захоронений?
С 2020 года более 300 азербайджанцев погибли или пострадали в результате минного терроризма Армении. Когда же вы, как комиссар, выразите отношение к этому?
Комиссар Совета Европы по правам человека должен посещать не Карабахский регион Азербайджана, а Армению, которая депортировала западных азербайджанцев с их исконных земель и отрицает их права на возвращение. Может быть, вам стоит призвать Армению предоставить западным азербайджанцам возможность посещать разрушенные мечети, кладбища?", - подчеркивается в заявлении.
В заявлении Община Западного Азербайджана призвала комиссара Д. Миятович не быть заложницей двойных стандартов и защищать свою нейтральную позицию.