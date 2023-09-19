Община Западного Азербайджана осудила теракты, совершенные армянами в Ходжавенде

Община Западного Азербайджана осудила террористические акты с использованием мин, совершенные армянской диверсионной группой и приведшие к гибели гражданских и сотрудников МВД.

Община Западного Азербайджана осудила террористические акты с использованием мин, совершенные армянской диверсионной группой и приведшие к гибели гражданских и сотрудников МВД.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении общины.

В общине напомнили, что 19 сентября на участке дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша и в недавно построенном туннеле в селе Тагаверд Ходжавендского района автомобили с сотрудниками Госагентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) и сотрудниками МВД подорвались на минах, установленных армянскими диверсионными группами.

"Решительно осуждаем совершенные теракты и выражаем соболезнования семьям и близким погибших", - говорится в заявлении.

"Считаем, что выбор дорог, построенных на наших освобожденных территориях, для совершения террористических актов неслучаен. Это вероломный шаг, рассчитанный на предотвращение запланированных строительно-восстановительных работ на освобожденных территориях, возвращения бывших вынужденных переселенцев, а также на внушение страха и деморализацию", - заявили в общине.

В общине заявили, что Армения переводит проводимую в последние месяцы дипломатическую и информационную войну против Азербайджана в военную плоскость. "Армения не только не намерена вести диалог с Общиной Западного Азербайджана по поводу нашего возвращения на земли наших предков, напротив, она продолжает свои территориальные притязания к Азербайджану под предлогом "создания международного механизма по обеспечению прав и безопасности карабахских армян", - отмечается в заявлении общины.

Подчеркивается, что совершение террористических актов в день начала общих дискуссий Генеральной Ассамблеи ООН с участием мировых лидеров показывает, что Армения и созданный ею на суверенных территориях Азербайджана марионеточный режим хунты полностью потеряли чувство реальности.

"Мы расцениваем это кровавое преступление как продолжение агрессии Армении против Азербайджана в форме минного терроризма. Террористические акты еще раз показывают, что остатки армянской армии должны быть выведены с суверенной территории Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования – разоружены, а режим хунты – упразднен. Община Западного Азербайджана призывает международную общественность оказать давление на Армению, чтобы она воздержалась от этой опасной политики, преследующей цель вызвать кровопролитие в регионе", - говорится в заявлении.