Община Западного Азербайджана осудила провокацию против Азербайджана на парижской Олимпиаде

В Общине Западного Азербайджана осудили провокацию против Азербайджана на парижской Олимпиаде.

В Общине Западного Азербайджана осудили провокацию против Азербайджана на парижской Олимпиаде.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении Общины.

"Во время открытия Олимпиады-2024 в Париже ведущий французского общественного телеканала France 2, представляя команды Армении и Азербайджана, сделал политические заявления дискриминационного характера, противоречащие олимпийским ценностям и международному праву. Этим шагом, который, несомненно, был предпринят по заказу французского правительства, была предпринята попытка нарушить территориальную целостность Азербайджана и разжечь напряженность в регионе.

Отмечается, что, учитывая также демонстрации непристойностей, оскорбляющих достоинство миллиардов людей на церемонии открытия Олимпиады, рациональность французской стороны вызывает серьезные сомнения.

"Община Западного Азербайджана решительно осуждает провокацию против Азербайджана на Олимпиаде-2024 в Париже и требует от Франции положить конец таким действиям", - говорится в заявлении.