О нас

Община Западного Азербайджана осудила провокацию против Азербайджана на парижской Олимпиаде

Община Западного Азербайджана осудила провокацию против Азербайджана на парижской Олимпиаде В Общине Западного Азербайджана осудили провокацию против Азербайджана на парижской Олимпиаде.
Внешняя политика
28 июля 2024 г. 13:53
Община Западного Азербайджана осудила провокацию против Азербайджана на парижской Олимпиаде

В Общине Западного Азербайджана осудили провокацию против Азербайджана на парижской Олимпиаде.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Общины.

"Во время открытия Олимпиады-2024 в Париже ведущий французского общественного телеканала France 2, представляя команды Армении и Азербайджана, сделал политические заявления дискриминационного характера, противоречащие олимпийским ценностям и международному праву. Этим шагом, который, несомненно, был предпринят по заказу французского правительства, была предпринята попытка нарушить территориальную целостность Азербайджана и разжечь напряженность в регионе.

Отмечается, что, учитывая также демонстрации непристойностей, оскорбляющих достоинство миллиардов людей на церемонии открытия Олимпиады, рациональность французской стороны вызывает серьезные сомнения.

"Община Западного Азербайджана решительно осуждает провокацию против Азербайджана на Олимпиаде-2024 в Париже и требует от Франции положить конец таким действиям", - говорится в заявлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Western Azerbaijan Community condemns anti-Azerbaijan provocation at Paris Olympics
Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcması Paris olimpiadasında Azərbaycana qarşı yol verilmiş təxribatı qınayıb

Самое читаемое

В Армении произошло серьезное ДТП, есть погибший и пострадавшие
В Армении произошло серьезное ДТП, есть погибший и пострадавшие
27 июля 2024 г. 18:57
Народный артист Агададаш Агаев привлечен к уголовной ответственности
Народный артист Агададаш Агаев привлечен к уголовной ответственности
23 июля 2024 г. 19:20
Харрис опередила Трампа в первом опросе после выхода Байдена из президентской гонки
Харрис опередила Трампа в первом опросе после выхода Байдена из президентской гонки
24 июля 2024 г. 01:47
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
27 июля 2024 г. 12:46
Бомбардировщик Су-34 упал в Волгоградской области
Бомбардировщик Су-34 упал в Волгоградской области
27 июля 2024 г. 16:36
Агададашу Агаеву и охраннику клиники предъявлены обвинения после инцидента в Баку
Агададашу Агаеву и охраннику клиники предъявлены обвинения после инцидента в Баку
25 июля 2024 г. 16:59
В Баку изменена схема движения 7 автобусных маршрутов
В Баку изменена схема движения 7 автобусных маршрутов
26 июля 2024 г. 09:34
В Минобороны Азербайджана предупредили Армению: Будут приняты надлежащие ответные меры
В Минобороны Азербайджана предупредили Армению: Будут приняты надлежащие ответные меры
25 июля 2024 г. 17:20
Найден пропавший в Бинагадинском районе семилетний ребенок с аутизмом
Найден пропавший в Бинагадинском районе семилетний ребенок с аутизмом
25 июля 2024 г. 12:30
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
24 июля 2024 г. 12:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi