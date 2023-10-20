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Община Западного Азербайджана осудила присоединение парламента Австрии к антиазербайджанской кампании

Община Западного Азербайджана осудила присоединение парламента Австрии к антиазербайджанской кампании Община Западного Азербайджана осуждает принятую парламентом Австрии предвзятую резолюцию и присоединение к антиазербайджанской кампании, начатой Францией.
Внешняя политика
20 октября 2023 г. 11:41
Община Западного Азербайджана осудила присоединение парламента Австрии к антиазербайджанской кампании

Община Западного Азербайджана осуждает принятую парламентом Австрии предвзятую резолюцию и присоединение к антиазербайджанской кампании, начатой Францией.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины.

"Парламент Австрии, который подчеркивает важность охраны церквей в Карабахе, подходит к вопросам с религиозной призмы, а равнодушие к уничтожению культурного наследия азербайджанского народа на некогда оккупированных азербайджанских территориях и в Армении – это позорный, расистский и исламофобский подход.

Парламент Австрии должен заниматься своим делом и прекратить вмешательство во внутренние дела нашей страны посредством таких гнусных призывов, как ввод международных организаций на суверенные территории Азербайджана", - отмечается в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке İcma Avstriya parlamentinin Fransanın başlatdığı anti-Azərbaycan dalğasına qoşulmasını pisləyir

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