Община Западного Азербайджана осудила присоединение парламента Австрии к антиазербайджанской кампании

Община Западного Азербайджана осуждает принятую парламентом Австрии предвзятую резолюцию и присоединение к антиазербайджанской кампании, начатой Францией.

Община Западного Азербайджана осуждает принятую парламентом Австрии предвзятую резолюцию и присоединение к антиазербайджанской кампании, начатой Францией.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины.

"Парламент Австрии, который подчеркивает важность охраны церквей в Карабахе, подходит к вопросам с религиозной призмы, а равнодушие к уничтожению культурного наследия азербайджанского народа на некогда оккупированных азербайджанских территориях и в Армении – это позорный, расистский и исламофобский подход.

Парламент Австрии должен заниматься своим делом и прекратить вмешательство во внутренние дела нашей страны посредством таких гнусных призывов, как ввод международных организаций на суверенные территории Азербайджана", - отмечается в заявлении.