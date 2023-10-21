Община Западного Азербайджана осудила предвзятую резолюцию чешского парламента

Община Западного Азербайджана осудила принятую чешским парламентом предвзятую резолюцию и превращение этой страны в инструмент антиазербайджанской кампании, проводимой некоторыми кругами.

Община Западного Азербайджана осудила принятую чешским парламентом предвзятую резолюцию и превращение этой страны в инструмент антиазербайджанской кампании, проводимой некоторыми кругами.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины.

"Чешский парламент призывает Азербайджан "разрешить прибытие в регион международных наблюдателей для наблюдения за положением местного населения в Карабахе и защиты исторических и религиозных памятников". Пусть парламент Чехии не "беспокоится" об Азербайджане и пригласит международных наблюдателей в свою страну в связи с постоянно притесняемыми и унижаемыми цыганами (цыгане и синти), а также выразит отношение к таким вопросам, как разрушение и осквернение памятников Второй мировой войны", - говорится в заявлении Общины.